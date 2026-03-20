El regreso BTS Seúl ya se siente en cada rincón de la capital surcoreana. La ciudad comenzó a transformarse con eventos masivos y celebraciones antes del primer concierto del grupo desde 2022.

Las actividades arrancaron con el lanzamiento del álbum ‘Arirang’ y el sencillo ‘Swim’, marcando el inicio de una nueva etapa para la banda.

Una ciudad completamente dedicada a BTS

Como parte del programa ‘BTS The City Arirang Seoul’, Seúl ha organizado múltiples eventos en distintos puntos clave.

Entre ellos destacan espectáculos de drones sobre el río Han, proyecciones en monumentos emblemáticos como la N Seoul Tower y experiencias urbanas en plazas centrales.

Además, tiendas temporales, exposiciones y promociones especiales han sido instaladas para los fans que han llegado desde diferentes partes del mundo.

El color morado, símbolo del grupo, domina la ciudad, con comercios y hoteles adaptando su imagen para recibir a los ARMY.

Un concierto que mezcla tradición y espectáculo

El punto culminante del regreso BTS Seúl será el concierto programado para el sábado, que se transmitirá en vivo a nivel global.

La presentación incluirá una puesta en escena con elementos culturales coreanos, incluyendo una entrada simbólica desde el palacio Gyeongbokgung hasta la plaza de Gwanghwamun.

Se espera que miles de fans asistan con entrada, mientras que cientos de miles más se reunirán en los alrededores para seguir el evento en pantallas gigantes.

Operativo de seguridad y logística

Ante la magnitud del evento, las autoridades han desplegado un amplio operativo con miles de agentes y personal de emergencia.

El objetivo es garantizar la seguridad de una de las mayores concentraciones de fans en la historia reciente de la ciudad.

Un evento clave para la industria del entretenimiento

El concierto también busca marcar un antes y un después en la transmisión en vivo de espectáculos.

Con un escenario de gran escala y más de 20 cámaras de alta calidad, la producción apunta a ofrecer una experiencia inmersiva para quienes lo vean desde casa.

Además del impacto cultural, el evento se proyecta como un motor económico importante, con expectativas de generar ingresos significativos para la ciudad.

El regreso BTS Seúl no solo representa el retorno de una banda, sino un fenómeno global que vuelve a demostrar el alcance del K-pop en la industria del entretenimiento.