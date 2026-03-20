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México se queda sin Messi ni Cristiano y cierra una semana de decepción para los aficionados

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Imagen de archivo. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

México sin Messi ni Cristiano se convirtió en la gran historia de la semana para los aficionados, que vieron cómo dos de las máximas figuras del fútbol mundial quedaron fuera de los planes en cuestión de días.

La ilusión de ver a ambos en el Estadio Azteca terminó diluyéndose, dejando un sabor amargo entre los seguidores.

Cristiano Ronaldo no vendrá al Azteca

La primera decepción llegó con la confirmación de que Cristiano Ronaldo no fue convocado por Portugal debido a una lesión en el tendón de la corva.

El delantero se perderá el amistoso del 28 de marzo ante México, partido que marcará la reapertura del Estadio Azteca tras su remodelación rumbo al Mundial.

Para muchos aficionados, esta representaba una de las últimas oportunidades de verlo jugar en territorio mexicano.

Messi también queda fuera del panorama

A la ausencia de Cristiano se sumó otro golpe: Lionel Messi tampoco jugará en la Ciudad de México.

La eliminación del Inter Miami en la Copa de Campeones de la Concacaf impidió un posible enfrentamiento contra el América en el Azteca.

El equipo estadounidense, que era favorito, quedó fuera tras caer ante Nashville SC, frustrando así uno de los partidos más esperados.

Más noticias que enfrían el ambiente

Como si fuera poco, también se confirmó que Irán no disputará partidos del Mundial en México, pese a las especulaciones iniciales.

La FIFA rechazó la solicitud del país asiático para cambiar la sede de sus encuentros, manteniendo el calendario original.

Esto deja a México con los partidos ya asignados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

México se prepara para la repesca

A pesar de las decepciones, el país será sede de encuentros clave rumbo al Mundial.

El 26 de marzo, en Guadalajara, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica, mientras que el ganador se medirá al Congo por un boleto al torneo.

Ese mismo día, en Monterrey, Bolivia jugará contra Surinam, y el vencedor buscará su clasificación ante Irak el 31 de marzo.

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