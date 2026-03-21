¿El magnesio realmente ayuda a dormir? Lo que dicen los expertos

El magnesio para dormir se ha convertido en una tendencia popular en redes sociales y en el mundo del bienestar. Desde bebidas virales hasta cápsulas promocionadas por influencers, muchos aseguran que este mineral puede ayudar a conciliar el sueño más rápido y mejorar el descanso nocturno.

Pero los especialistas advierten que la realidad es más compleja.

El magnesio es un mineral esencial para el organismo. Participa en más de 300 procesos biológicos, incluidos la función muscular, la producción de energía y la regulación del sistema nervioso. También interviene en la producción de melatonina, la hormona que ayuda a regular el ciclo del sueño.

Por esta razón, algunos expertos consideran que el magnesio para dormir podría tener cierto beneficio en determinadas personas, especialmente en quienes presentan niveles bajos del mineral.

La ingesta diaria recomendada para adultos oscila entre 310 y 420 miligramos. Muchas personas pueden alcanzar esa cantidad a través de la alimentación. Entre los alimentos ricos en magnesio se encuentran las verduras de hoja verde, las legumbres, los frutos secos, las semillas y los granos integrales.

Aun así, algunos recurren a suplementos. Existen varias formas de magnesio en el mercado, como glicinato, citrato, malato, óxido y L-treonato. Cada una tiene diferentes niveles de absorción y efectos en el cuerpo.

El glicinato de magnesio suele ser el más utilizado para el sueño porque es más suave para el sistema digestivo. El citrato de magnesio, en cambio, puede tener efecto laxante. El óxido de magnesio contiene una alta concentración del mineral, pero su absorción es menor.

A pesar de la popularidad del magnesio para dormir, la evidencia científica todavía es limitada. Algunos estudios pequeños han mostrado mejoras en la calidad del sueño en personas con insomnio. Sin embargo, muchos investigadores señalan que los resultados aún no son lo suficientemente sólidos para hacer recomendaciones definitivas.

Los especialistas también advierten sobre el uso excesivo. Consumir más de 350 miligramos diarios en suplementos puede causar efectos secundarios como náuseas, presión arterial baja, latidos irregulares o problemas digestivos.

Además, personas con enfermedades renales o ciertos problemas de salud deben tener especial cuidado al tomar suplementos.

Los médicos recomiendan analizar primero los hábitos de sueño antes de buscar soluciones rápidas. Dormir a horarios regulares, limitar la cafeína y reducir el uso de pantallas antes de acostarse suele tener un impacto mayor en la calidad del descanso.

El magnesio puede formar parte de una estrategia para mejorar el sueño, pero no es una solución milagrosa. Como ocurre con muchos suplementos populares, el descanso reparador suele depender más de hábitos consistentes que de una cápsula tomada antes de dormir.