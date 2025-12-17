Los pasteles puertorriqueños son uno de los platos más representativos de la cocina boricua. Su preparación es laboriosa, pero el resultado vale cada minuto: una masa suave hecha de yautía, plátano y calabaza, rellena con un guiso de carne profundamente sazonado con sofrito, adobo y hojas de culantro. Se envuelven en hojas de plátano que, al cocinarse, perfuman toda la masa y le dan ese sabor tan distintivo que las familias asocian con celebraciones, reuniones grandes y, por supuesto, con la tradición de la abuela.

Los pasteles son mucho más que un plato; son memoria, herencia y una manera de unir a todos alrededor de la mesa.

Ingredientes (15–18 pasteles)

Para la masa

2 tazas de yautía rallada

2 tazas de plátano verde rallado

1 taza de calabaza rallada

½ taza de aceite con achiote (color)

1 taza de caldo de pollo o carne

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta

Hojas de plátano pasadas por el fuego o hervidas para ablandar

Hilo de cocina

Para el relleno (carne guisada estilo boricua)

1.5 libras (700 g) de carne de cerdo picada o molida

½ taza de sofrito

2 cucharadas de aceite

1 sobre de sazón con achiote

1 cucharadita de adobo

1 cucharadita de orégano

½ taza de aceitunas rellenas picadas

1 cucharada de alcaparras (opcional)

1 papa pequeña en cubitos

½ taza de salsa de tomate

½ taza de caldo

Sal al gusto

Preparación

1. Prepara el relleno

En una olla grande, calienta el aceite y sofríe el sofrito hasta que suelte aroma. Añade la carne y cocina hasta que empiece a dorar. Incorpora el sazón, adobo, orégano, salsa de tomate, papa, aceitunas y alcaparras. Agrega el caldo y cocina 20–25 minutos hasta que el guiso espese y la papa se suavice. Ajusta sal y reserva. El relleno no debe quedar líquido.

2. Prepara la masa

Mezcla la yautía, el plátano y la calabaza rallados en un recipiente grande. Agrega el aceite con achiote, la sal, pimienta y suficiente caldo para obtener una masa espesa pero suave. La masa debe quedar de textura uniforme, sin ser demasiado líquida ni demasiado seca.

3. Arma los pasteles

Corta las hojas de plátano en rectángulos y engrasa ligeramente con aceite con achiote. Coloca 2–3 cucharadas de masa en el centro y extiéndela formando un rectángulo. Añade una cucharada del relleno de carne en el centro. Dobla la hoja: primero a lo largo, luego los extremos hacia adentro. Ata cada pastel con hilo de cocina para mantenerlo firme.

4. Cocina los pasteles

Colócalos en una olla grande con agua hirviendo con sal. Cocina 1 hora si los pasteles son frescos, o 1 hora y 20 minutos si están congelados. Retira, deja reposar unos minutos y sirve caliente.

Consejos

Mezcla dos tipos de viandas diferentes para una textura más interesante.

El aceite con achiote da color y sabor, no lo omitas.

Los pasteles se congelan perfectamente: arma todos, congélalos sin hervir y cocina directo del congelador.

Para un relleno más aromático, añade hojas de culantro dentro de la olla mientras hierven.

Los pasteles puertorriqueños quedan suaves, perfumados y llenos de sabor profundo, un verdadero clásico de la mesa boricua.