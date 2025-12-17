Los pasteles puertorriqueños son uno de los platos más representativos de la cocina boricua. Su preparación es laboriosa, pero el resultado vale cada minuto: una masa suave hecha de yautía, plátano y calabaza, rellena con un guiso de carne profundamente sazonado con sofrito, adobo y hojas de culantro. Se envuelven en hojas de plátano que, al cocinarse, perfuman toda la masa y le dan ese sabor tan distintivo que las familias asocian con celebraciones, reuniones grandes y, por supuesto, con la tradición de la abuela.
Los pasteles son mucho más que un plato; son memoria, herencia y una manera de unir a todos alrededor de la mesa.
Ingredientes (15–18 pasteles)
Para la masa
- 2 tazas de yautía rallada
- 2 tazas de plátano verde rallado
- 1 taza de calabaza rallada
- ½ taza de aceite con achiote (color)
- 1 taza de caldo de pollo o carne
- 1 cucharadita de sal
- ½ cucharadita de pimienta
- Hojas de plátano pasadas por el fuego o hervidas para ablandar
- Hilo de cocina
Para el relleno (carne guisada estilo boricua)
- 1.5 libras (700 g) de carne de cerdo picada o molida
- ½ taza de sofrito
- 2 cucharadas de aceite
- 1 sobre de sazón con achiote
- 1 cucharadita de adobo
- 1 cucharadita de orégano
- ½ taza de aceitunas rellenas picadas
- 1 cucharada de alcaparras (opcional)
- 1 papa pequeña en cubitos
- ½ taza de salsa de tomate
- ½ taza de caldo
- Sal al gusto
Preparación
1. Prepara el relleno
- En una olla grande, calienta el aceite y sofríe el sofrito hasta que suelte aroma.
- Añade la carne y cocina hasta que empiece a dorar.
- Incorpora el sazón, adobo, orégano, salsa de tomate, papa, aceitunas y alcaparras.
- Agrega el caldo y cocina 20–25 minutos hasta que el guiso espese y la papa se suavice.
- Ajusta sal y reserva. El relleno no debe quedar líquido.
2. Prepara la masa
- Mezcla la yautía, el plátano y la calabaza rallados en un recipiente grande.
- Agrega el aceite con achiote, la sal, pimienta y suficiente caldo para obtener una masa espesa pero suave.
- La masa debe quedar de textura uniforme, sin ser demasiado líquida ni demasiado seca.
3. Arma los pasteles
- Corta las hojas de plátano en rectángulos y engrasa ligeramente con aceite con achiote.
- Coloca 2–3 cucharadas de masa en el centro y extiéndela formando un rectángulo.
- Añade una cucharada del relleno de carne en el centro.
- Dobla la hoja: primero a lo largo, luego los extremos hacia adentro.
- Ata cada pastel con hilo de cocina para mantenerlo firme.
4. Cocina los pasteles
- Colócalos en una olla grande con agua hirviendo con sal.
- Cocina 1 hora si los pasteles son frescos, o 1 hora y 20 minutos si están congelados.
- Retira, deja reposar unos minutos y sirve caliente.
Consejos
- Mezcla dos tipos de viandas diferentes para una textura más interesante.
- El aceite con achiote da color y sabor, no lo omitas.
- Los pasteles se congelan perfectamente: arma todos, congélalos sin hervir y cocina directo del congelador.
- Para un relleno más aromático, añade hojas de culantro dentro de la olla mientras hierven.
Los pasteles puertorriqueños quedan suaves, perfumados y llenos de sabor profundo, un verdadero clásico de la mesa boricua.