Ramen, caldo paciente y fideos que cuentan una historia

El ramen no es una sopa rápida ni un plato improvisado. Es una construcción cuidadosa donde cada elemento cumple una función precisa. En Japón, el ramen es comida cotidiana, pero nunca descuidada. El caldo se cocina con paciencia, los fideos se preparan por separado y los acompañamientos se ajustan al momento. Nada se mezcla por error.

Aunque existen muchas versiones regionales, el principio es el mismo. Un caldo intenso, fideos elásticos y toppings que aportan contraste. El resultado no es pesado si está bien hecho. Es reconfortante, sí, pero también claro y estructurado. Comer ramen es prestar atención.

Ingredientes

Para el caldo

1 kg de huesos de pollo o cerdo

1 cebolla grande

1 trozo de jengibre fresco

2 dientes de ajo

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de miso blanco, opcional

Agua suficiente

Para el ramen

400 g de fideos para ramen

2 huevos

200 g de carne de cerdo cocida o pollo asado

Cebollín picado

Algas nori

Aceite de sésamo

Preparación

Coloca los huesos en una olla grande con abundante agua. Lleva a ebullición y descarta esa primera agua. Vuelve a cubrir los huesos con agua limpia. Añade la cebolla partida, el jengibre y el ajo. Cocina a fuego bajo durante al menos 2 horas, retirando impurezas. Cuela el caldo y vuelve a llevarlo al fuego. Añade la salsa de soja y el miso si lo usas. Ajusta de sal. Cocina los huevos en agua hirviendo durante 6 a 7 minutos. Enfría, pela y reserva. Cocina los fideos según las instrucciones del paquete. Escúrrelos bien. Corta la carne en láminas finas. Sirve los fideos en un bol, cubre con el caldo caliente y añade la carne, el huevo partido, cebollín y nori. Termina con unas gotas de aceite de sésamo.

Consejos útiles

El caldo es la base. No intentes acelerarlo, el sabor se construye con tiempo.

Cocina los fideos por separado. Si se pasan, arruinan el plato.

Prueba el caldo antes de servir. Debe ser sabroso, pero no salado.

Sirve el ramen inmediatamente. Este plato no espera.

El ramen se disfruta caliente, con el vapor todavía subiendo del bol. Cada cucharada cambia según el orden en que se coma. Un poco de caldo, un fideo, un bocado de huevo. No es solo una sopa. Es una forma de comer con atención y respeto por el proceso.