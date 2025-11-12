Buscar
Foto de archivo del cantante Raphael durante el concierto de las 'Noches de La Maestranza' en la plaza de toros de la Real Maestranza, en Sevilla, en el marco de su gira 'Raphaelísimo'. EFE/Julio Muñoz

El legendario cantante español Raphael será homenajeado este miércoles en Las Vegas como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, en una gala especial previa a los Latin Grammy 2025. El evento celebrará seis décadas de carrera artística y reconocerá su legado como “uno de los grandes embajadores de la música latina en el mundo”.

La ceremonia incluirá un concierto tributo con artistas invitados que interpretarán algunos de sus temas más emblemáticos, como Mi gran noche y Como yo te amo. El elenco reunirá a figuras destacadas de la música en español que rendirán homenaje al ídolo andaluz.

Un artista con seis décadas de historia

Nacido en Linares, España, Raphael comenzó su carrera profesional a los 16 años y se consolidó como uno de los intérpretes más influyentes de la balada romántica. Su voz inconfundible, su estilo teatral y su presencia escénica marcaron un antes y un después en la música popular española y latinoamericana.

En 1966 representó a España en el Festival de Eurovisión con Yo soy aquel, canción que lo catapultó a la fama internacional. Desde entonces, su repertorio se ha convertido en parte del imaginario musical de varias generaciones.

Ser nombrado Persona del Año me emociona profundamente; es la mejor manera de celebrar tantos años de amor por la música”, declaró Raphael cuando se anunció el reconocimiento.

Tributo antes de los Latin Grammy

El homenaje servirá como antesala a la 26ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará un día después también en Las Vegas. Este año, Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, con 10.

A sus 82 años, Raphael sigue activo en los escenarios y continúa grabando nueva música, consolidando un legado que lo mantiene vigente y admirado por público y colegas en todo el mundo hispano.

