Buscar
menú

Redes Sociales

Facebook-f X-twitter Youtube Instagram Linkedin
Home/Salud/Un tratamiento experimental logra rejuvenecer células madre de la sangre en modelos animales

Un tratamiento experimental logra rejuvenecer células madre de la sangre en modelos animales

Facebook
Twitter
Pinterest
© Theo Gottwald | Dreamstime.com

Un tratamiento experimental desarrollado por el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) ha conseguido rejuvenecer células madre sanguíneas en modelos animales, un avance que podría transformar el abordaje de enfermedades asociadas al envejecimiento en humanos.

Según explicó a EFE la investigadora Eva Mejía-Ramírez, coprimera autora del estudio, al aplicar este tratamiento “las características de las células viejas se convierten ahora en nuevas”, lo que permite rejuvenecer células madre sanguíneas y restaurar el sistema hematopoyético en los animales estudiados.

El trabajo, publicado en Nature Aging, contó con la participación de expertos del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y del Barcelona Supercomputing Center.

Por qué envejecen las células madre sanguíneas

El envejecimiento es un factor de riesgo clave en enfermedades cardiovasculares, cáncer y deterioro inmunológico. Una de sus raíces es el desgaste del sistema hematopoyético, encargado de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Con el paso del tiempo, estas células madre pierden capacidad regenerativa, acumulan mutaciones y presentan un ADN desorganizado.

Este deterioro provoca inmunosenescencia, inflamación crónica y un aumento del riesgo de enfermedades graves.

Cómo actúa el fármaco Rhosin

El estudio demuestra que el fármaco Rhosin, un inhibidor de la proteína RhoA, tiene un notable efecto para rejuvenecer células madre sanguíneas. Cuando se aplicó ex vivo a células envejecidas, estas recuperaron características propias de etapas más jóvenes.

El tratamiento redujo la tensión mecánica en el núcleo, facilitó la replicación del ADN y mejoró la calidad funcional de las células, lo que podría abrir la puerta a nuevas terapias contra cáncer, dolencias cardiovasculares y otros trastornos ligados al envejecimiento.

Aplicación futura en humanos

El siguiente paso será trasladar estos resultados a ensayos clínicos en humanos. Mejía-Ramírez destaca que las vías biológicas observadas funcionan de manera similar en ratones y humanos, por lo que el equipo es “optimista”.

Un avance así tendría enorme impacto en sociedades envejecidas como la española. Para 2050, la población mayor de 60 años en países occidentales se habrá duplicado respecto a 2015, lo que aumentará la presión sobre los sistemas sanitarios debido al incremento de enfermedades crónicas.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Salud
El cerebro humano forma patrones de pensamiento incluso antes de nacer, según un nuevo estudio
November 26, 7:00 AM
By
Salud
La violencia machista afecta la memoria verbal y obliga a las supervivientes a un mayor esfuerzo cerebral
November 25, 7:00 AM
By
Salud
Científicos recrean la actividad eléctrica más temprana del cerebro usando organoides
November 24, 8:00 AM
By
Salud
Estudio reciente vincula presión arterial alta en adolescentes con riesgo de enfermedad cardiaca en la adultez
November 23, 8:00 AM
By
Salud
Kennedy Jr. ordena cambiar web de los CDC para vincular vacunas y autismo
November 22, 8:00 AM
By
Salud
Jamaica registra brote de leptospirosis tras el huracán Melissa
November 21, 8:00 AM
By
Salud
Cuánto plástico consumimos a la semana y qué significa para nuestra salud
November 20, 8:00 AM
By
Salud
La música y la salud: lo que revelan los estudios sobre sus beneficios
November 19, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *