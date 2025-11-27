Un tratamiento experimental desarrollado por el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) ha conseguido rejuvenecer células madre sanguíneas en modelos animales, un avance que podría transformar el abordaje de enfermedades asociadas al envejecimiento en humanos.

Según explicó a EFE la investigadora Eva Mejía-Ramírez, coprimera autora del estudio, al aplicar este tratamiento “las características de las células viejas se convierten ahora en nuevas”, lo que permite rejuvenecer células madre sanguíneas y restaurar el sistema hematopoyético en los animales estudiados.

El trabajo, publicado en Nature Aging, contó con la participación de expertos del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y del Barcelona Supercomputing Center.

Por qué envejecen las células madre sanguíneas

El envejecimiento es un factor de riesgo clave en enfermedades cardiovasculares, cáncer y deterioro inmunológico. Una de sus raíces es el desgaste del sistema hematopoyético, encargado de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Con el paso del tiempo, estas células madre pierden capacidad regenerativa, acumulan mutaciones y presentan un ADN desorganizado.

Este deterioro provoca inmunosenescencia, inflamación crónica y un aumento del riesgo de enfermedades graves.

Cómo actúa el fármaco Rhosin

El estudio demuestra que el fármaco Rhosin, un inhibidor de la proteína RhoA, tiene un notable efecto para rejuvenecer células madre sanguíneas. Cuando se aplicó ex vivo a células envejecidas, estas recuperaron características propias de etapas más jóvenes.

El tratamiento redujo la tensión mecánica en el núcleo, facilitó la replicación del ADN y mejoró la calidad funcional de las células, lo que podría abrir la puerta a nuevas terapias contra cáncer, dolencias cardiovasculares y otros trastornos ligados al envejecimiento.

Aplicación futura en humanos

El siguiente paso será trasladar estos resultados a ensayos clínicos en humanos. Mejía-Ramírez destaca que las vías biológicas observadas funcionan de manera similar en ratones y humanos, por lo que el equipo es “optimista”.

Un avance así tendría enorme impacto en sociedades envejecidas como la española. Para 2050, la población mayor de 60 años en países occidentales se habrá duplicado respecto a 2015, lo que aumentará la presión sobre los sistemas sanitarios debido al incremento de enfermedades crónicas.