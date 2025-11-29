El riesgo oculto de la yuca ha acompañado a este tubérculo por siglos. Consumida por cientos de millones de personas en África, América del Sur, el Caribe y partes de Asia, la yuca es uno de los alimentos más importantes del planeta. Sin embargo, también es conocido como “el alimento más mortífero del mundo”. La razón no es una exageración periodística, sino una realidad científica: la yuca contiene compuestos naturales capaces de liberar cianuro si no se prepara correctamente, según informes de la Organización Mundial de la Salud.

Existen dos variedades principales, la yuca dulce y la amarga. Ambas contienen glucósidos cianogénicos, pero en cantidades muy distintas. Cuando se manipula mal, estos compuestos pueden producir intoxicación, parálisis e incluso la muerte. Este escenario ocurre sobre todo en regiones donde el acceso a información, recursos y herramientas de cocina es limitado. Ahí, la preparación incorrecta se vuelve una amenaza silenciosa que afecta especialmente a comunidades rurales.

Las técnicas tradicionales para eliminar el cianuro son sencillas y efectivas. Remojar la raíz durante horas, rallarla para permitir que los compuestos tóxicos se evaporen, fermentar la masa o cocinarla a fondo son métodos que reducen casi por completo el riesgo. Sin embargo, cuando hay escasez de agua, falta de educación alimentaria o presión por comer rápidamente en contextos de hambre extrema, estas prácticas no siempre se siguen. El resultado es que el riesgo oculto de la yuca sigue presente, a pesar de que la prevención está al alcance de la mano.

Aun con este peligro, la yuca permanece como una pieza clave de la seguridad alimentaria global. Su resistencia a la sequía, su capacidad para crecer en suelos pobres y su bajo costo la convierten en un salvavidas nutricional para millones de familias. Para muchos países, reemplazarla no es una opción viable. Lo que sí es posible es mejorar la educación sobre su preparación, una herramienta tan vital como el alimento mismo.

En un mundo cada vez más vulnerable al cambio climático, el riesgo oculto de la yuca plantea un desafío fascinante. Es un alimento capaz de sostener a poblaciones enteras, siempre y cuando se respete la sabiduría ancestral que garantiza su seguridad. En manos informadas, la yuca no es una amenaza, sino una aliada resistente ante un futuro incierto.