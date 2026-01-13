El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este lunes una reunión privada con el presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en la que ambos acordaron profundizar la relación bilateral para avanzar en objetivos comunes en la región, especialmente en materia de seguridad y cooperación internacional.

Según informó el Departamento de Estado, Rubio felicitó a Asfura por su victoria en las elecciones del pasado 30 de noviembre, un proceso que estuvo marcado por denuncias de fraude, tensiones políticas y un prolongado escrutinio que se extendió por más de 24 días antes de que se confirmara oficialmente el resultado.

Durante el encuentro, Rubio subrayó la importancia de mantener y fortalecer la cooperación en temas clave como la lucha contra el crimen organizado, el tratado bilateral de extradición y la expansión del intercambio de información entre ambos países. Estas áreas han sido consideradas prioritarias por Washington en su estrategia para Centroamérica.

La reunión se produce en un contexto político delicado en Honduras. Un día antes de la visita de Asfura a Estados Unidos, la actual presidenta Xiomara Castro solicitó un recuento total de votos, argumentando que miles de actas no fueron debidamente escrutadas y que existieron irregularidades significativas durante el proceso electoral.

Pese a estas objeciones, el Consejo Nacional Electoral oficializó la victoria del candidato del conservador Partido Nacional, una decisión que fue respaldada públicamente por las Fuerzas Armadas de Honduras, lo que generó reacciones encontradas en el país.

Desde antes de los comicios, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó abiertamente su apoyo a Asfura, llegando incluso a declarar que sería el único candidato con el que su administración mantendría relaciones bilaterales fluidas. Estas declaraciones fueron interpretadas por sectores políticos hondureños como una señal clara de respaldo internacional.

Asfura asumirá la presidencia el próximo 27 de enero, cuando suceda a Castro al frente del Ejecutivo hondureño. Durante su campaña y tras su victoria, el mandatario electo ha reiterado que su gobierno priorizará la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico y una relación estrecha con Estados Unidos y los países de Centroamérica.

La reunión con Rubio refuerza la percepción de que la nueva administración hondureña contará con un fuerte respaldo de Washington desde el inicio de su mandato.