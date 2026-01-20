La serie The Beauty es la nueva apuesta del creador estadounidense Ryan Murphy, quien vuelve a combinar provocación, crítica social y elementos de terror para retratar las obsesiones estéticas de la sociedad actual. Así lo explicaron sus protagonistas, Evan Peters y Rebecca Hall, al describir una historia que busca incomodar y generar conversación antes de su estreno en España el 22 de enero en Disney+.

Basada en el cómic homónimo de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, la serie The Beauty imagina un mundo en el que un virus de transmisión sexual se propaga rápidamente y transforma a quienes lo contraen en versiones físicamente más atractivas de sí mismos. Lo que comienza como una aparente bendición despierta pronto la codicia de quienes ven en la enfermedad una oportunidad de negocio, con consecuencias inquietantes.

Peters y Hall interpretan a dos agentes del FBI encargados de investigar una serie de muertes vinculadas a este llamado virus de la belleza. En una entrevista concedida antes del estreno, ambos actores coincidieron en que la ficción utiliza un lenguaje cercano a la ciencia ficción y al terror corporal para exponer los miedos, la ambición y la búsqueda obsesiva de la perfección física, un fenómeno amplificado por los estándares irreales que circulan en redes sociales.

Rebecca Hall señaló que Murphy tiene una habilidad especial para captar el espíritu de su tiempo y llevarlo al extremo de forma intencionada. A su juicio, la serie The Beauty lanza un mensaje claro sobre la importancia de la singularidad individual y sobre los riesgos de perseguir ideales impuestos desde fuera, una carrera que puede resultar peligrosa y desestabilizadora.

A lo largo de los once episodios de su primera temporada, la producción reflexiona también sobre los sacrificios asociados a la belleza. Los personajes ofrecen múltiples definiciones de lo que consideran atractivo y de hasta dónde están dispuestos a llegar para alcanzarlo. Para Peters, la belleza puede evocarse en imágenes simples y personales, mientras que Hall la describe como algo instintivo y difícil de encasillar.

El paso del tiempo y el miedo a envejecer ocupan un lugar relevante en la narrativa. Hall reconoce que la relación con la edad es ambivalente y cambiante, y que aceptar o rechazar ese proceso forma parte de una decisión personal que la serie expone sin concesiones.

La serie The Beauty también introduce una sátira sobre la cultura de los tratamientos adelgazantes y fármacos populares, utilizando el virus ficticio como metáfora de fenómenos reales. En ese contexto, Hall reflexiona sobre otro problema contemporáneo, la desconexión social, y la necesidad de recuperar un sentido compartido de humanidad.

El proyecto supone además un nuevo desafío para Murphy, que regresa al género del terror tras la recepción crítica de su trabajo más reciente. El reparto principal se completa con nombres como Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Jeremy Pope e Isabella Rossellini, además de apariciones especiales de figuras conocidas del entretenimiento.

Con su estreno, la serie The Beauty se presenta como una propuesta destinada a incomodar y a cuestionar los límites de la obsesión por la apariencia, reafirmando el estilo provocador que ha definido la trayectoria de Ryan Murphy.