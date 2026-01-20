El Atlético se juega la clasificación ante el Galatasaray en Estambul

El Atlético Galatasaray Champions de este miércoles representa uno de los partidos más determinantes de la temporada para el conjunto rojiblanco, que llega a Estambul con la posibilidad de encarrilar su pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones y acercarse al objetivo del top 8.

El equipo de Diego Simeone suma doce puntos y depende de sí mismo para evitar la ronda intermedia. Tres victorias consecutivas en la competición continental han relanzado al Atlético, que afronta ahora dos partidos decisivos en apenas una semana. El primero será en el exigente Ali Sami Yen y el segundo, ya en casa, frente al Bodo/Glimt. Ganar ambos aseguraría la clasificación directa sin necesidad de mirar otros resultados.

El Atlético ocupa actualmente la octava posición, igualado a puntos con el noveno, el Liverpool, que lo derrotó en la primera jornada cuando el panorama era todavía incierto. Desde entonces, el conjunto madrileño ha firmado triunfos de peso ante Eintracht, Union Saint-Gilloise, Inter y PSV Eindhoven, consolidando su candidatura a avanzar con autoridad en la Champions.

Una victoria en Turquía tendría un impacto inmediato. Además de asegurar la clasificación matemática, dejaría muy bien encaminado el acceso entre los ocho primeros o, en el peor de los escenarios, una posición privilegiada como cabeza de serie en la ronda intermedia. Incluso plazas más altas siguen al alcance, con Bayern Múnich y PSG a escasa distancia en la tabla.

La gran incógnita vuelve a ser el rendimiento lejos del Metropolitano. Aunque el Atlético ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos como visitante, solo ha logrado seis triunfos en dieciséis salidas esta temporada entre todas las competiciones. Esa irregularidad explica parte de la cautela con la que se vive este Atlético Galatasaray Champions.

El pasado fin de semana, el equipo venció por 1-0 al Alavés entre algunos pitos del público, pese a que Simeone defendió el rendimiento, especialmente en la primera parte. El gol fue de Alexander Sorloth, que atraviesa su mejor momento desde que llegó al club. El noruego suma ocho tantos esta temporada y ha marcado en cuatro de los últimos seis partidos, lo que refuerza su condición de titular, con Antoine Griezmann como alternativa.

Julián Álvarez sigue siendo indiscutible para Simeone. Aunque atraviesa una sequía en LaLiga, con nueve jornadas sin marcar, su rendimiento en la Champions es distinto, con un gol en cada una de las tres victorias consecutivas del Atlético en el torneo.

El técnico argentino recupera a Koke Resurrección, que apunta al once tras superar una sobrecarga, y también a Nico González, aunque su mes de inactividad genera dudas sobre su titularidad inmediata. El resto del equipo base se mantiene estable, con Oblak en portería y una defensa que ha encontrado continuidad en los últimos partidos.

El Galatasaray llega como decimoctavo clasificado, a solo tres puntos del Atlético, aunque con opciones de clasificación reducidas tras encadenar dos derrotas. El equipo turco, líder de su liga doméstica, recupera a su gran referencia ofensiva, Victor Osimhen, máximo goleador del equipo y autor de seis tantos en esta Champions, tras su participación en la Copa África con Nigeria.

También cuenta con nombres de peso como Ilkay Gundogan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sané o Mauro Icardi, además de un ambiente siempre exigente en el Ali Sami Yen. El técnico Okan Buruk confía en recuperar efectivos clave para un duelo que consideran decisivo.

El Atlético nunca ha perdido ante el Galatasaray, al que ha vencido en cuatro de sus seis enfrentamientos históricos, aunque el precedente arbitral no es favorable. El rumano Istvan Kovacs dirigirá el encuentro, con recuerdos negativos para el conjunto rojiblanco en partidos anteriores.

El Atlético Galatasaray Champions pondrá a prueba la ambición europea del equipo de Simeone y su capacidad para dar un paso definitivo fuera de casa en el momento más decisivo de la fase de grupos.