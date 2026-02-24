La teoría de homicidio en la muerte de Kurt Cobain volvió a encender el debate casi tres décadas después del fallecimiento del líder de Nirvana. Un informe forense independiente, divulgado recientemente por medios internacionales, cuestiona la conclusión oficial de suicidio establecida en 1994.

El documento fue elaborado por especialistas privados que revisaron registros médicos, informes policiales y detalles de la escena original. Según sus autores, ciertos elementos técnicos podrían interpretarse de forma distinta a la versión oficial. Entre ellos, señalan aspectos relacionados con los niveles de sustancias en el cuerpo y la dinámica del disparo.

Sin embargo, es importante precisar que la teoría de homicidio en la muerte de Kurt Cobain no ha sido respaldada por las autoridades. La Policía de Seattle y la oficina del forense mantienen que no existe evidencia nueva que justifique reabrir el caso ni modificar la clasificación de suicidio.

Un caso que nunca dejó de generar dudas

Desde 1994 han circulado múltiples teorías alternativas sobre la muerte del músico. Documentales, libros y testimonios han alimentado especulaciones durante años. La teoría de homicidio en la muerte de Kurt Cobain forma parte de esa conversación persistente, que combina análisis forense con sospechas mediáticas.

Expertos en criminología advierten que los casos de figuras públicas suelen convertirse en terreno fértil para teorías no confirmadas. El paso del tiempo, la ausencia de nuevas pruebas oficiales y el impacto cultural del artista contribuyen a que el interés no desaparezca.

Cobain fue encontrado sin vida el 8 de abril de 1994 en su casa de Seattle. La autopsia determinó que murió por una herida de bala autoinfligida. Las autoridades cerraron la investigación poco después.

Entre la ciencia y la especulación

El nuevo informe no constituye una reapertura formal del caso. Tampoco representa una decisión judicial. Se trata de un análisis independiente que propone otra interpretación de hechos ya conocidos.

Mientras tanto, la historia continúa atrapada entre documentos oficiales y teorías que resurgen cada cierto tiempo. Lo que permanece intacto es el legado musical de una figura que marcó a toda una generación, y cuyo final sigue despertando preguntas que el paso de los años no ha logrado silenciar.