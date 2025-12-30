Un turista procedente del estado de Florida fue asesinado a balazos durante la madrugada de este martes frente a un negocio en el Viejo San Juan, informó la Policía de Puerto Rico. Cinco personas fueron arrestadas como sospechosas del crimen.

El incidente ocurrió frente al negocio Monostereo, ubicado en la calle San Sebastián, una de las zonas más concurridas del casco histórico de la capital. De acuerdo con la investigación preliminar, en el interior del establecimiento se produjo una pelea entre varios individuos que posteriormente se trasladó al exterior del local.

Fue en la vía pública donde uno de los involucrados presuntamente disparó un arma de fuego, causando la muerte del turista en el lugar.

Intervención inmediata y arrestos

Agentes de la Policía Municipal de San Juan que se encontraban realizando rondas preventivas en el área lograron intervenir de inmediato y arrestaron a cinco sospechosos cuando intentaban huir de la escena.

Durante la intervención, las autoridades ocuparon evidencia relacionada con el caso, incluyendo una máscara y un vehículo presuntamente utilizado por los detenidos. En el interior del automóvil se presume que se encuentra el arma de fuego empleada en el ataque.

Plan de seguridad navideña

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, señaló que la rápida respuesta fue resultado directo del plan de seguridad implementado durante la temporada navideña.

“Nuestros agentes estaban desplegados estratégicamente realizando rondas preventivas, lo que nos permitió actuar de inmediato, controlar la situación y realizar arrestos en el lugar. Este plan está diseñado para anticipar, responder y proteger”, afirmó Jackson.

Por su parte, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, destacó que la intervención policial evitó que los sospechosos escaparan y permitió asegurar evidencia clave desde los primeros momentos de la investigación.

“Vamos a continuar fortaleciendo este plan de seguridad con mayor presencia en la calle, coordinación interagencial y acciones firmes. En la ciudad capital no hay espacio para la violencia y seguiremos actuando con determinación para proteger tanto a nuestros residentes como a quienes nos visitan”, expresó el alcalde.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.