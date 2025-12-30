El merenguero puertorriqueño Elvis Crespo anunció este lunes el lanzamiento de una versión especial de su aclamado álbum Poeta Herío, que estará disponible a partir de este viernes bajo el título Poeta Herío: Colmadito Special Edition.

La nueva edición incluye colaboraciones inéditas como Limón junto a Los Pleneros de la Cresta y Me voy a ir con Jerry Bazúa, además de cinco temas adicionales y una carátula completamente renovada.

“Poeta Herío llegó primero a un colmado en Higüey, República Dominicana, y cautivó a la audiencia. Ahora seguimos esa misma fórmula, vinculando colmados y bodegas al lanzamiento, con un Reloaded que mantiene el espíritu original del proyecto”, explicó Crespo en un comunicado.

Esta edición especial, bajo el sello Puntería Records y distribuida por Sony Music Latin, contará también con una versión en vinilo que se estrenará en exclusiva durante su concierto en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 3 de enero de 2026.

Nuevas canciones y evolución del proyecto

Entre los temas inéditos que formarán parte de Poeta Herío: Colmadito Special Edition se encuentran Abeja Blanca, Te lloro de frente y Una nueva boca, que amplían el concepto emocional y narrativo del disco original.

La producción mantiene canciones destacadas de la primera versión como Qué Fuerte, Me Mataron, Cora Roto junto a Arcángel y Borrón y Cuenta Nueva, piezas que consolidaron el regreso artístico de Crespo desde una perspectiva más íntima y reflexiva.

El álbum fue producido por el propio Elvis Crespo bajo el manejo de José Díaz y Alex Peña para NuLife Entertainment, con la participación de reconocidos productores como Luis Cruz, Nesty La Mente Maestra, Cauty, Ender Thomas, DANIDRVMS y Joel Báez Nieves, entre otros.

Colaboraciones que cruzan generaciones

La versión original de Poeta Herío combinó temas en solitario con colaboraciones junto a figuras consolidadas del género latino como Arcángel, Ivy Queen, Víctor Manuelle, Jerry Rivera y Toño Rosario, además de artistas emergentes como el dominicano Ebenezer.

Ese recorrido musical plantea un arco de sanación personal que evoluciona más adelante en el tema Poeta Curao, reforzando la narrativa emocional que Crespo ha desarrollado en esta etapa de su carrera.

Gira, reconocimientos y legado

Elvis Crespo inició oficialmente su gira Poeta Herío 2025 el pasado 21 de junio con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico, luego de completar nueve presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos.

En septiembre, el intérprete de Suavemente recibió en Washington la Medalla de Excelencia, el mayor reconocimiento otorgado por el Instituto del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos.

En declaraciones previas a EFE, Crespo afirmó sentirse agradecido por seguir siendo una figura vigente en la música latina, desde su irrupción en la escena a mediados de los años noventa con éxitos como Tu Sonrisa y Píntame.

Un dato que sigue alimentando su leyenda es que Elvis Crespo es el único artista latino cuya música ha sonado literalmente en el espacio, cuando astronautas de la misión del transbordador espacial Discovery reprodujeron Suavemente durante su viaje en 2016.

De vuelta en la Tierra, el tema se mantuvo seis semanas en el primer lugar de Hot Latin Songs de Billboard y nueve semanas en la cima de Tropical Airplay, confirmando su lugar como uno de los himnos más perdurables de la música latina.