Venus Williams volverá a pisar una cancha del Abierto de Australia. A los 45 años, la tenista estadounidense recibió la octava y última invitación para competir en el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada, que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero.

La invitación convierte a Williams en la mujer de mayor edad en participar en el torneo australiano, superando el récord que hasta ahora ostentaba la japonesa Kimiko Date, quien compitió con 44 años en la edición de 2015. Venus no disputaba este Grand Slam desde 2021, lo que añade un componente simbólico a su regreso.

“Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano. He tenido muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera”, expresó la tenista tras conocerse la invitación.

El Abierto de Australia ha sido un escenario clave en la trayectoria de Williams. Fue finalista en individuales en 2003 y 2017, alcanzó las semifinales en 2001 y llegó en seis ocasiones a los cuartos de final. Su balance histórico en el torneo es de 54 victorias y 21 derrotas, una muestra de su consistencia a lo largo de más de dos décadas.

Más allá de los resultados en Melbourne, Venus Williams es una de las figuras más influyentes en la historia del tenis. En su palmarés figuran cinco títulos de Wimbledon y dos del Abierto de Estados Unidos en la modalidad individual. Además, fue cuatro veces campeona de dobles del Abierto de Australia junto a su hermana Serena, en 2001, 2003, 2009 y 2010, y conquistó el título de dobles mixtos en 1998 junto a Justin Gimelstob.

Craig Tiley, director del Abierto de Australia, destacó la importancia de su presencia en el torneo. “Venus es una auténtica leyenda y una pionera de nuestro deporte. Es una inspiración para todos y estoy encantado de volver a verla competir tanto en el Hobart International como en el Abierto de Australia”, afirmó.

Como parte de su preparación, Williams disputará previamente el torneo de Auckland, en Nueva Zelanda, que se celebrará del 5 al 11 de enero. Esa cita servirá como puesta a punto antes de su regreso oficial a uno de los escenarios más emblemáticos del tenis mundial.

Las otras siete invitaciones para el cuadro principal del Abierto de Australia fueron otorgadas a la estadounidense Elizabeth Mandlik, la kazaja Zarina Diyas, la francesa Tiantsoa Sarah Rakotomanga y las australianas Emerson Jones, Priscilla Hon, Talia Gibson y Taylah Preston.

El regreso de Venus Williams no solo añade un atractivo deportivo al torneo, sino que también refuerza su legado como una de las grandes figuras del tenis moderno, capaz de desafiar el paso del tiempo y seguir compitiendo al máximo nivel.