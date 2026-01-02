El actor y cantante estadounidense Will Smith ha sido demandado por un violinista que trabajó en su más reciente gira musical, quien lo acusa de acoso sexual, despido injustificado y represalias. El caso fue revelado por la revista Variety, mientras que el equipo legal del artista ha rechazado de forma tajante las imputaciones.

La demanda fue presentada esta semana e incluye como acusados tanto a Will Smith como a la gerencia de Treyball Studios. El demandante es el músico Brian King Joseph, violinista que ganó notoriedad tras competir en el programa televisivo America’s Got Talent.

Según la documentación judicial a la que tuvieron acceso medios como Variety y la cadena Fox, Joseph acusa directamente a Smith de “comportamiento depredador” y de haberlo “preparado deliberadamente para una mayor explotación sexual” durante la gira titulada Basada en una historia real: 2025, realizada en la primavera pasada.

La demanda sostiene que Smith contrató inicialmente a Joseph en noviembre de 2024 para participar en un espectáculo en San Diego. Posteriormente, el músico fue invitado a integrarse de manera más formal a la gira de 2025 y a colaborar en el próximo álbum del artista.

De acuerdo con el relato judicial, a medida que la relación profesional avanzaba, Smith habría utilizado expresiones que el demandante interpreta como inapropiadas, entre ellas: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”.

Joseph se incorporó a la primera etapa de la gira en marzo de 2025, comenzando con un concierto en Las Vegas. Allí, la banda y el equipo se alojaron en un hotel donde, según la demanda, se produjo uno de los episodios clave del caso.

El violinista afirma que su bolso, que contenía la llave de su habitación, estuvo desaparecido durante varias horas antes de ser recuperado por la gerencia. Según su versión, los miembros del equipo eran los únicos con acceso a su habitación durante ese tiempo.

Más tarde esa misma noche, al regresar al cuarto, Joseph asegura haber encontrado señales de que alguien había ingresado sin su consentimiento. Entre los objetos hallados menciona toallitas húmedas, un frasco de medicación contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota manuscrita que decía: “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros”, acompañada de un dibujo de un corazón y la firma “Stone F”.

El músico interpretó el mensaje como una advertencia de que un desconocido regresaría a su habitación con fines sexuales. Tras el hallazgo, informó al personal de seguridad del hotel, a representantes de Smith y presentó una denuncia ante la policía.

La demanda señala que, pocos días después, un miembro del equipo directivo de la gira lo habría humillado por denunciar el incidente y le comunicó su despido, sugiriendo que había inventado los hechos.

Joseph sostiene que, como consecuencia del despido, sufrió trastorno de estrés postraumático, daños emocionales y pérdidas económicas. En su demanda solicita que un jurado determine la compensación correspondiente por acoso sexual, represalias y despido injustificado.

Por su parte, la defensa de Will Smith negó rotundamente las acusaciones. En declaraciones al medio PEOPLE, el abogado del actor, Allen B. Grodsky, afirmó que las imputaciones son falsas.

“Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”, señaló el abogado.

El caso se encuentra en una etapa inicial y, por el momento, no se ha fijado una fecha para una audiencia judicial.