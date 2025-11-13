Buscar
Yuca con mojo al estilo cubano: sencilla, sabrosa y llena de tradición

© Candice593 | Dreamstime.com

La yuca con mojo es una de las guarniciones más queridas de la cocina cubana. Hervida hasta quedar suave y bañada con una salsa caliente de ajo, cebolla y cítricos, es un plato que combina simplicidad con un sabor intenso. Perfecta para acompañar carnes asadas, cerdo o pollo, esta receta es puro sabor caribeño.

Ingredientes (4–6 porciones)

Para la yuca

  • 1 kg de yuca (fresca o congelada), pelada y cortada en trozos
  • 1 cucharadita de sal
  • Agua suficiente para cubrir

Para el mojo cubano

  • ½ taza de aceite de oliva o aceite vegetal
  • 6 dientes de ajo picados finamente
  • 1 cebolla mediana cortada en rodajas finas
  • ½ taza de jugo de naranja agria (puedes mezclar jugo de naranja y limón si no consigues naranja agria)
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 pizca de comino (opcional)

Preparación

1. Cocina la yuca

  1. Coloca los trozos de yuca en una olla grande con agua y sal.
  2. Cocina a fuego medio durante 20–25 minutos o hasta que esté suave pero no deshecha.
  3. Escurre y coloca en una fuente resistente al calor.

2. Prepara el mojo cubano

  1. En una sartén, calienta el aceite a fuego medio.
  2. Agrega el ajo y sofríe brevemente hasta que empiece a dorarse (sin quemarse).
  3. Añade la cebolla y cocina 2–3 minutos hasta que se ablande.
  4. Incorpora el jugo de naranja agria, sal, pimienta y comino. Cocina 1–2 minutos más y retira del fuego.

3. Mezcla y sirve

Vierte el mojo caliente sobre la yuca cocida. Deja reposar unos minutos para que la yuca absorba el sabor. Sirve tibia como guarnición o plato principal ligero.

Consejos

  • Si prefieres, puedes freír ligeramente la yuca cocida antes de agregar el mojo para un toque crujiente.
  • La naranja agria es clave para el sabor auténtico, pero la mezcla de limón y naranja da un resultado excelente.
  • Este plato combina perfectamente con cerdo asado, ropa vieja o picadillo.

La yuca con mojo al estilo cubano es una receta humilde pero poderosa: cada bocado está lleno de ajo, cítricos y tradición. Un verdadero clásico de la mesa caribeña.

