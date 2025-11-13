La yuca con mojo es una de las guarniciones más queridas de la cocina cubana. Hervida hasta quedar suave y bañada con una salsa caliente de ajo, cebolla y cítricos, es un plato que combina simplicidad con un sabor intenso. Perfecta para acompañar carnes asadas, cerdo o pollo, esta receta es puro sabor caribeño.
Ingredientes (4–6 porciones)
Para la yuca
- 1 kg de yuca (fresca o congelada), pelada y cortada en trozos
- 1 cucharadita de sal
- Agua suficiente para cubrir
Para el mojo cubano
- ½ taza de aceite de oliva o aceite vegetal
- 6 dientes de ajo picados finamente
- 1 cebolla mediana cortada en rodajas finas
- ½ taza de jugo de naranja agria (puedes mezclar jugo de naranja y limón si no consigues naranja agria)
- Sal y pimienta al gusto
- 1 pizca de comino (opcional)
Preparación
1. Cocina la yuca
- Coloca los trozos de yuca en una olla grande con agua y sal.
- Cocina a fuego medio durante 20–25 minutos o hasta que esté suave pero no deshecha.
- Escurre y coloca en una fuente resistente al calor.
2. Prepara el mojo cubano
- En una sartén, calienta el aceite a fuego medio.
- Agrega el ajo y sofríe brevemente hasta que empiece a dorarse (sin quemarse).
- Añade la cebolla y cocina 2–3 minutos hasta que se ablande.
- Incorpora el jugo de naranja agria, sal, pimienta y comino. Cocina 1–2 minutos más y retira del fuego.
3. Mezcla y sirve
Vierte el mojo caliente sobre la yuca cocida. Deja reposar unos minutos para que la yuca absorba el sabor. Sirve tibia como guarnición o plato principal ligero.
Consejos
- Si prefieres, puedes freír ligeramente la yuca cocida antes de agregar el mojo para un toque crujiente.
- La naranja agria es clave para el sabor auténtico, pero la mezcla de limón y naranja da un resultado excelente.
- Este plato combina perfectamente con cerdo asado, ropa vieja o picadillo.
La yuca con mojo al estilo cubano es una receta humilde pero poderosa: cada bocado está lleno de ajo, cítricos y tradición. Un verdadero clásico de la mesa caribeña.