La yuca con mojo es una de las guarniciones más queridas de la cocina cubana. Hervida hasta quedar suave y bañada con una salsa caliente de ajo, cebolla y cítricos, es un plato que combina simplicidad con un sabor intenso. Perfecta para acompañar carnes asadas, cerdo o pollo, esta receta es puro sabor caribeño.

Ingredientes (4–6 porciones)

Para la yuca

1 kg de yuca (fresca o congelada), pelada y cortada en trozos

1 cucharadita de sal

Agua suficiente para cubrir

Para el mojo cubano

½ taza de aceite de oliva o aceite vegetal

6 dientes de ajo picados finamente

1 cebolla mediana cortada en rodajas finas

½ taza de jugo de naranja agria (puedes mezclar jugo de naranja y limón si no consigues naranja agria)

Sal y pimienta al gusto

1 pizca de comino (opcional)

Preparación

1. Cocina la yuca

Coloca los trozos de yuca en una olla grande con agua y sal. Cocina a fuego medio durante 20–25 minutos o hasta que esté suave pero no deshecha. Escurre y coloca en una fuente resistente al calor.

2. Prepara el mojo cubano

En una sartén, calienta el aceite a fuego medio. Agrega el ajo y sofríe brevemente hasta que empiece a dorarse (sin quemarse). Añade la cebolla y cocina 2–3 minutos hasta que se ablande. Incorpora el jugo de naranja agria, sal, pimienta y comino. Cocina 1–2 minutos más y retira del fuego.

3. Mezcla y sirve

Vierte el mojo caliente sobre la yuca cocida. Deja reposar unos minutos para que la yuca absorba el sabor. Sirve tibia como guarnición o plato principal ligero.

Consejos

Si prefieres, puedes freír ligeramente la yuca cocida antes de agregar el mojo para un toque crujiente.

La naranja agria es clave para el sabor auténtico, pero la mezcla de limón y naranja da un resultado excelente.

Este plato combina perfectamente con cerdo asado, ropa vieja o picadillo.

La yuca con mojo al estilo cubano es una receta humilde pero poderosa: cada bocado está lleno de ajo, cítricos y tradición. Un verdadero clásico de la mesa caribeña.