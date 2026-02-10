El futuro de la música ya está tomando forma y Amazon Music quiere que el público lo descubra antes que nadie. Con el lanzamiento de su campaña global Artists to Watch 2026, la plataforma presenta a una nueva generación de artistas emergentes que promete marcar el rumbo musical del próximo año y más allá.

La iniciativa reúne a 49 talentos en ascenso de distintas partes del mundo y géneros musicales, desde R&B y hip-hop hasta música latina, electrónica, rock y K-Pop. Entre los nombres destacados se encuentra una fuerte presencia latina, encabezada por el puertorriqueño Bebo Dumont y la mexicana Sofía Monroy, quienes forman parte de esta selección global que busca amplificar nuevas voces con proyección internacional.

Los Artists to Watch 2026 serán impulsados a través de 28 playlists clave de Amazon Music a nivel mundial, espacios donde millones de oyentes descubren música nueva todos los días. Además, la campaña cuenta con una playlist permanente que se irá actualizando conforme los artistas lancen nuevos proyectos, permitiendo a los fans seguir de cerca su evolución.

Escucha la playlist Amazon Music Artists to Watch aquí: https://amzn.to/2026ATW

Uno de los pilares de esta iniciativa son los Amazon Music Originals, grabaciones exclusivas creadas especialmente para la campaña. Entre ellas destaca el lanzamiento del tema “Vámonos De Viaje” de Bebo Dumont, una muestra del compromiso de Amazon Music por apoyar a artistas latinos en momentos clave de su carrera. Otros talentos participantes incluyen a VENGAYO, friqtao, JayDon, Chloe Qisha, Jamie MacDonald y Zach John King, quienes aportan versiones únicas y reinterpretaciones especiales.

Más allá de las playlists, la campaña incluye activaciones dentro y fuera de la aplicación, así como contenidos personalizados que buscan acercar al público a las historias detrás de cada artista. El objetivo es claro: acompañar a estos músicos desde sus primeras etapas y conectarlos con nuevas audiencias en todo el mundo.

Según Amazon Music, Artists to Watch 2026 es una de sus iniciativas más importantes del año, ya que refleja su apuesta por la diversidad, la innovación y el descubrimiento musical. Con una lista que cruza fronteras y estilos, la plataforma refuerza su papel como un espacio clave para descubrir a quienes pronto podrían convertirse en los nombres más influyentes de la música global.

Para los oyentes, esta campaña representa una invitación directa a explorar sonidos nuevos y a conocer hoy a los artistas que mañana estarán en lo más alto de la industria.