Florida inicia 2026 con nueva ejecución tras récord histórico

La pena capital de Florida volverá a aplicarse este martes con la ejecución de Ronald Heath. El estado iniciará así su primer procedimiento de muerte en 2026. La decisión llega tras un año récord en ejecuciones y reaviva el debate nacional.

Heath, de 64 años, será ejecutado mediante inyección letal en una prisión de Raiford, al norte de Florida. Fue condenado en 1990 por el asesinato de un vendedor ambulante ocurrido un año antes cerca de Gainesville. El crimen se produjo durante un intento de robo que terminó de forma violenta.

Según los registros judiciales, Heath y su hermano dispararon y apuñalaron a la víctima. Además, utilizaron posteriormente sus tarjetas de crédito para realizar múltiples pagos. Mientras Ronald enfrenta la pena de muerte, su hermano Kenneth cumple cadena perpetua.

Pena capital Florida tras un año sin precedentes

La ejecución será la primera en Florida en 2026. Sin embargo, llega después de un año excepcional. En 2025, el gobernador Ron DeSantis autorizó 19 ejecuciones. Esa cifra representó el 40 % de todas las aplicadas en Estados Unidos.

Desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976, Florida nunca había superado ocho ejecuciones en un solo año. Por eso, el récord de 2025 marcó un punto de inflexión en la política penal del estado.

Críticas y protestas ciudadanas

Organizaciones civiles anunciaron vigilias durante la ejecución de Heath. Entre ellas figuran grupos que denuncian una aceleración preocupante de las condenas. Asimismo, cuestionan la imparcialidad del sistema judicial estatal.

Las críticas apuntan a cambios legales recientes. Desde 2023, Florida permite aplicar la pena capital sin unanimidad del jurado. Basta con ocho votos de doce para recomendar la condena máxima. Por otra parte, defensores de derechos humanos consideran esta norma regresiva.

Finalmente, el calendario de ejecuciones continúa. Dentro de dos semanas, el estado prevé ejecutar a Melvin Trotter por un homicidio cometido en 1986. La pena capital Florida sigue así en el centro del debate público.