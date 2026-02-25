El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, acudió este martes al Capitolio para asistir al discurso anual del mandatario, apenas días después del fallo aranceles Supremo que anuló parcialmente la política comercial de la Casa Blanca. La presencia de los magistrados se produjo en medio de un clima de tensión institucional poco habitual.

Junto a Roberts estuvieron Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Se trata del mismo grupo que asistió el año pasado. Sin embargo, el contexto ahora es distinto. La decisión judicial del viernes pasado marcó un límite a la autoridad presidencial en materia económica.

Tradición institucional bajo presión

Existe una tradición no escrita que reúne cada año a representantes del poder Ejecutivo y Judicial en esta cita solemne. No obstante, pocas veces el ambiente ha sido tan tenso. El fallo aranceles Supremo desató una confrontación pública entre el presidente y la mayoría del tribunal.

Desde la anulación parcial de los aranceles, Trump ha dirigido críticas directas a los seis jueces que votaron en contra de su postura. Además, calificó la resolución como profundamente decepcionante. También afirmó, sin aportar pruebas, que la decisión obedecía a intereses extranjeros.

Cuando fue consultado sobre la presencia de los magistrados en el Congreso, respondió que no le importaba si asistían. Aun así, los jueces ocuparon sus asientos como marca la costumbre institucional.

El alcance del fallo aranceles Supremo

La opinión mayoritaria fue redactada por John Roberts. En el texto, el tribunal sostuvo que el presidente se excedió al recurrir a un estatuto de emergencia para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso. De este modo, el fallo aranceles Supremo estableció que ese tipo de medidas requiere respaldo legislativo.

Mientras tanto, la imagen de los jueces escuchando el discurso reflejó un momento delicado para el equilibrio de poderes. Por otra parte, la decisión judicial deja abierta una etapa de incertidumbre sobre la estrategia comercial del Ejecutivo.