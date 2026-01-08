El artista puertorriqueño Bad Bunny y su sello discográfico, Rimas Entertainment LLC, enfrentan una demanda civil por 16 millones de dólares relacionada con el presunto uso ilegal de la grabación de la voz de una mujer en una de sus canciones. El caso vuelve a colocar al cantante en el centro del debate sobre derechos de autor, consentimiento y uso de material sonoro en la industria musical.

La acción judicial fue presentada el 5 de enero por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien alega que su voz fue utilizada sin autorización en la canción EoO, incluida en el álbum Debí tirar más fotos. La demandante sostiene que el uso del audio viola varias leyes de Puerto Rico, entre ellas la Ley de Derechos Morales de Autor, el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad y disposiciones relacionadas con daños y enriquecimiento injusto.

Según la demanda, el productor Roberto J. Rosado, conocido artísticamente como La Paciencia, solicitó a Serrano Rivera que grabara un mensaje de voz diciendo la frase “Mira puñeta, no me quiten el perreo”. La grabación fue enviada a través de la aplicación WhatsApp, sin que se le explicara el propósito final del audio ni que sería utilizado con fines comerciales.

La controversia se remonta a 2018, cuando la misma grabación fue utilizada en la canción Solo de mí, incluida en el álbum X100pre. De acuerdo con la reclamación judicial, el audio volvió a ser reutilizado en 2025 en el tema EoO, nuevamente sin autorización expresa ni compensación económica para la demandante.

El documento legal sostiene que la voz de Serrano Rivera fue explotada comercialmente sin su consentimiento, sin reconocimiento alguno y sin que se le otorgaran derechos sobre las canciones, su promoción, los discos, conciertos, mercancía oficial y reproducciones en plataformas digitales, radio y televisión. La demanda subraya que nunca se le informó que su identidad sería utilizada ni asociada a la carrera artística de Bad Bunny.

La demanda Bad Bunny voz también incluye el uso del audio durante los conciertos de la residencia del artista en el Coliseo de Puerto Rico, así como en material promocional y productos de mercadeo. Además de la compensación económica, Serrano Rivera solicita que se ordene el cese inmediato del uso de la grabación en cualquier formato.

Para dimensionar el alcance del presunto daño, la demandante señala que Solo de mí acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, mientras que EoO supera ampliamente esa cifra, lo que, a su juicio, demuestra el valor comercial del material utilizado sin permiso.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Rimas Entertainment han emitido declaraciones públicas sobre el caso. La demanda Bad Bunny voz abre un nuevo capítulo legal que podría sentar precedentes sobre el uso de grabaciones informales y mensajes de voz dentro de la música comercial.