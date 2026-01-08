El Puerto Rico Jazz Jam celebrará su próxima edición con un homenaje doble cargado de historia, música y memoria cultural. El trompetista y compositor puertorriqueño Humberto Ramírez anunció que el festival estará dedicado al legendario compositor Tite Curet Alonso, en el año de su centenario, y a Willie Rosario, director musical que a sus 101 años continúa activo y vigente.

El evento se llevará a cabo el 24 de enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en San Juan, y reunirá a dos figuras esenciales del pentagrama caribeño, cuyas trayectorias han marcado generaciones dentro y fuera de Puerto Rico.

La velada del Puerto Rico Jazz Jam comenzará con una presentación de Humberto Ramírez acompañado por un quinteto de músicos, quienes interpretarán una selección de composiciones de Tite Curet Alonso adaptadas al lenguaje del jazz latino. El cierre estará a cargo de Willie Rosario junto a su orquesta, en una presentación que promete recorrer décadas de innovación musical.

Ramírez explicó que las piezas de Curet Alonso que se escucharán en el escenario son las mismas que regrabó recientemente en su álbum Catalino – Canciones de Tite Curet Alonso, publicado en agosto. El disco reinterpreta clásicos del compositor desde una perspectiva jazzística, respetando la esencia melódica original.

Según Ramírez, la obra de Curet Alonso se presta de forma natural a las armonías del jazz, tanto por su estructura como por la profundidad emocional de sus letras. El álbum incluye temas emblemáticos como Papel de Payaso, Franqueza Cruel, Pura Novela y Lamento de Concepción, además de una composición original del propio Ramírez titulada Alma de Poeta. La producción y los arreglos musicales estuvieron completamente a su cargo.

El quinteto que participará en el homenaje está integrado por Edgardo Rivera y Jonathan Montes en el piano, Giovanni Ortiz en el bajo, Francisco Alcalá en la batería, Javier Oquendo en las congas y Ramírez en trompeta y fiscorno.

Tras esta primera parte, Ramírez se unirá a la orquesta de Willie Rosario en la presentación titulada Latin Jazz, Un Siglo de Afinque, un recorrido por la contribución del director musical al desarrollo del jazz latino. Ramírez destacó la influencia formativa de Rosario en su carrera, a quien definió como un padre musical que le enseñó no solo sobre música, sino sobre disciplina, respeto escénico y liderazgo artístico.

Willie Rosario, pionero en la expansión sonora de la salsa, fue también innovador al incorporar instrumentos poco comunes en el género, como el saxofón barítono, logrando un sonido distintivo que lo separó de otras orquestas de su época. Su legado, como el de Tite Curet Alonso, sigue vivo y resonando, ahora celebrado en una edición especial del Puerto Rico Jazz Jam que promete ser histórica.