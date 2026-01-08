La jornada NBA miércoles dejó una combinación perfecta de espectáculo, dramatismo y noticias de impacto, con actuaciones estelares, finales sobre la bocina y un traspaso que sorprendió incluso a los protagonistas. Fue una de esas noches en las que la liga recuerda por qué nunca duerme.

En San Francisco, Steph Curry se impuso en el duelo directo ante Giannis Antetokounmpo con una actuación completa. El base de los Golden State Warriors firmó 31 puntos, siete rebotes y siete asistencias para liderar el triunfo 120-113 frente a unos Milwaukee Bucks que atraviesan un momento delicado y, por ahora, están fuera de los puestos de playoffs en el Este. Giannis respondió con 34 puntos, diez rebotes y cinco asistencias, pero volvió a quedarse sin el respaldo suficiente de su equipo.

En otro partido ajustado, los Portland Trail Blazers superaron 103-102 a los Houston Rockets gracias a una noche monumental de Deni Avdija, autor de 41 puntos. Kevin Durant anotó 37 para Houston, que tuvo la última posesión, aunque el intento final llegó fuera de tiempo.

Uno de los focos de la jornada NBA miércoles estuvo en San Antonio. Luka Doncic firmó un triple doble de 38 puntos, diez rebotes y diez asistencias, pero su recital no fue suficiente para que los Lakers superaran a unos Spurs sólidos y colectivos. Victor Wembanyama, saliendo desde el banquillo, aportó 16 puntos y catorce rebotes, mientras Keldon Johnson lideró la anotación con 27. Los Spurs siguen confirmándose como uno de los equipos más fuertes del Oeste.

En Oklahoma City, Shai Gilgeous Alexander volvió a ser decisivo. Con 46 puntos, llevó a los Thunder a una victoria 129-125 sobre Utah tras forzar la prórroga con una canasta clave. OKC mantiene un balance impresionante y sigue marcando el ritmo en la conferencia.

El Este tuvo como protagonistas a los Detroit Pistons, que reforzaron su liderato con una victoria clara sobre Chicago, y a los New York Knicks, que cortaron una mala racha al imponerse a los Clippers en el Madison Square Garden con Jalen Brunson y Karl Anthony Towns como figuras.

La jornada NBA miércoles también regaló finales de infarto. Paolo Banchero anotó el triple ganador sobre la bocina en la prórroga para dar a Orlando una victoria 104-103 ante Brooklyn. Minutos después, Immanuel Quickley hizo lo propio para Toronto frente a Charlotte, cerrando otra noche cardíaca.

Como si faltara algo, el mercado irrumpió en plena acción. Trae Young fue traspasado a los Washington Wizards mientras estaba en el banquillo con Atlanta. El base se despidió de sus compañeros en pleno partido, poniendo el broche a una noche imposible de ignorar en la NBA.