El deporte se ha consolidado como una herramienta clave para combatir la soledad en personas con discapacidad en España. Más de la mitad de este colectivo, un 50,6 %, afirma sentirse sola, según un estudio del Observatorio de Soledades (2025).

El informe, elaborado junto al Comité Paralímpico Español, advierte que la soledad no deseada afecta mucho más a las personas con discapacidad que al resto de la población. En el conjunto de la sociedad, este porcentaje se sitúa en el 15,8 %.

El deporte como herramienta frente a la soledad

El estudio destaca que la práctica deportiva puede marcar una diferencia real cuando es accesible e inclusiva. A través del deporte, muchas personas logran crear vínculos sociales y sentirse parte de una comunidad.

Además, la actividad física impulsa la autonomía personal y ayuda a establecer rutinas. Estos factores son clave para reducir el aislamiento y mejorar la calidad de vida.

Beneficios para la salud mental

El informe también subraya el impacto positivo del deporte en el bienestar emocional. La actividad física contribuye a reducir síntomas de ansiedad y depresión.

Asimismo, mejora el estado de ánimo y fortalece la autoestima. Estos efectos resultan especialmente importantes en personas que enfrentan barreras sociales en su día a día.

La importancia del acceso al deporte adaptado

Los expertos insisten en la necesidad de garantizar el acceso al deporte adaptado. Sin embargo, aún existen obstáculos que dificultan la participación de muchas personas.

Por eso, el informe propone impulsar políticas públicas que fomenten la inclusión. El objetivo es que el deporte sea una herramienta real para mejorar la vida de las personas con discapacidad.

El estudio concluye que el deporte no solo mejora la salud física, sino que también puede ser una vía efectiva para combatir la soledad y fortalecer el bienestar emocional.