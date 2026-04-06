Menu
Home/Deportes/El deporte ayuda a combatir la soledad en personas con discapacidad

El deporte ayuda a combatir la soledad en personas con discapacidad

Facebook
Twitter
Pinterest

El deporte se ha consolidado como una herramienta clave para combatir la soledad en personas con discapacidad en España. Más de la mitad de este colectivo, un 50,6 %, afirma sentirse sola, según un estudio del Observatorio de Soledades (2025).

El informe, elaborado junto al Comité Paralímpico Español, advierte que la soledad no deseada afecta mucho más a las personas con discapacidad que al resto de la población. En el conjunto de la sociedad, este porcentaje se sitúa en el 15,8 %.

El deporte como herramienta frente a la soledad

El estudio destaca que la práctica deportiva puede marcar una diferencia real cuando es accesible e inclusiva. A través del deporte, muchas personas logran crear vínculos sociales y sentirse parte de una comunidad.

Además, la actividad física impulsa la autonomía personal y ayuda a establecer rutinas. Estos factores son clave para reducir el aislamiento y mejorar la calidad de vida.

Beneficios para la salud mental

El informe también subraya el impacto positivo del deporte en el bienestar emocional. La actividad física contribuye a reducir síntomas de ansiedad y depresión.

Asimismo, mejora el estado de ánimo y fortalece la autoestima. Estos efectos resultan especialmente importantes en personas que enfrentan barreras sociales en su día a día.

La importancia del acceso al deporte adaptado

Los expertos insisten en la necesidad de garantizar el acceso al deporte adaptado. Sin embargo, aún existen obstáculos que dificultan la participación de muchas personas.

Por eso, el informe propone impulsar políticas públicas que fomenten la inclusión. El objetivo es que el deporte sea una herramienta real para mejorar la vida de las personas con discapacidad.

El estudio concluye que el deporte no solo mejora la salud física, sino que también puede ser una vía efectiva para combatir la soledad y fortalecer el bienestar emocional.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Deportes
Copa Sudamericana arranca con Neymar y clubes históricos en busca del título
April 6, 10:00 AM
By
Deportes
Inter Miami inaugura estadio propio con Messi como gran símbolo del proyecto
April 5, 8:00 AM
By
Deportes
México apuesta por biometría para garantizar seguridad en el Mundial
April 4, 8:00 AM
By
Deportes
Knicks vencen a Grizzlies y lideran jornada NBA con grandes actuaciones
April 2, 8:00 AM
By
Deportes
Tiger Woods se retira temporalmente y no será capitán en la Ryder Cup 2027
April 2, 7:00 AM
By
Deportes
Lionel Messi podría jugar su último partido en Argentina y emociona a miles de aficionados
April 1, 5:00 AM
By
Deportes
Jude Bellingham no jugará ante Japón y Inglaterra evita riesgos tras su reciente lesión muscular
March 31, 8:00 AM
By
Deportes
Tiger Woods se aparta del golf para centrarse en su salud tras accidente en Florida
March 31, 12:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *