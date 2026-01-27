Menu
Home/Salud/Día Mundial contra la Lepra: una enfermedad que aún necesita visibilidad

Día Mundial contra la Lepra: una enfermedad que aún necesita visibilidad

Facebook
Twitter
Pinterest
© Panuwat Dangsungnoen | Dreamstime.com

Cada 27 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Lepra, una fecha destinada a aumentar la conciencia sobre una enfermedad que, aunque prevenible y curable, sigue presente en distintas regiones del mundo y continúa rodeada de estigmas históricos.

La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una infección crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, las vías respiratorias superiores y los ojos. Cuando se detecta y trata a tiempo, no provoca discapacidad ni secuelas graves.

Una enfermedad curable, pero aún vigente

Gracias a los avances médicos, la lepra puede tratarse eficazmente con terapia combinada de antibióticos. Este tratamiento, disponible de forma gratuita en muchos países, elimina la bacteria y corta la cadena de transmisión.

Sin embargo, cada año se siguen registrando nuevos casos, especialmente en comunidades con acceso limitado a servicios de salud. El diagnóstico tardío sigue siendo uno de los principales desafíos, ya que los síntomas iniciales pueden ser leves y pasar desapercibidos.

El peso del estigma

Uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la lepra no es solo médico, sino social. Durante siglos, la enfermedad estuvo asociada al aislamiento y la discriminación. Aunque esa visión no tiene base científica, el estigma persiste y puede retrasar la búsqueda de atención médica.

El Día Mundial contra la Lepra también busca recordar que las personas afectadas merecen respeto, atención digna y acceso a tratamiento sin prejuicios. Combatir la desinformación es una parte esencial para avanzar hacia su eliminación.

La importancia de la detección temprana

Los especialistas señalan que identificar la lepra en sus etapas iniciales permite evitar complicaciones, como daño nervioso o pérdida de sensibilidad. Las manchas en la piel con pérdida de sensibilidad, el hormigueo persistente o la debilidad muscular son señales que deben ser evaluadas por un profesional de la salud.

La detección temprana no solo protege a la persona afectada, sino que también reduce la transmisión en la comunidad.

Un compromiso global

El Día Mundial contra la Lepra es una oportunidad para reforzar el compromiso de los sistemas de salud, promover la educación y recordar que la eliminación de esta enfermedad es posible. La lepra no pertenece al pasado. Sigue siendo un desafío actual que requiere información, prevención y acceso equitativo a la atención médica.

Crear conciencia es un paso fundamental. Entender la enfermedad, eliminar el miedo y apoyar la detección temprana acerca al mundo a un objetivo claro: una sociedad libre de lepra y de discriminación.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Salud
Por qué las infecciones virales afectan distinto a cada persona
January 26, 8:00 AM
By
Salud
Hipertensión silenciosa: por qué muchos no saben que la tienen
January 25, 8:00 AM
By
Salud
La “niebla mental”: por qué ocurre y cuándo es señal de algo más
January 24, 8:00 AM
By
Salud
¿Puede la presión barométrica afectar el embarazo?
January 23, 9:00 AM
By
Salud
Chequeos médicos que realmente importan
January 22, 8:00 AM
By
Salud
La cultura del “aguántate” y su impacto silencioso en la salud
January 21, 8:00 AM
By
Salud
Desarrollan un dispositivo portátil que ayuda a recuperar el habla tras un ictus
January 20, 8:00 AM
By
Salud
Una inteligencia artificial predice el riesgo de diabetes y eventos cardiovasculares a partir de datos de glucosa
January 19, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *