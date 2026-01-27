Cada 27 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Lepra, una fecha destinada a aumentar la conciencia sobre una enfermedad que, aunque prevenible y curable, sigue presente en distintas regiones del mundo y continúa rodeada de estigmas históricos.

La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una infección crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, las vías respiratorias superiores y los ojos. Cuando se detecta y trata a tiempo, no provoca discapacidad ni secuelas graves.

Una enfermedad curable, pero aún vigente

Gracias a los avances médicos, la lepra puede tratarse eficazmente con terapia combinada de antibióticos. Este tratamiento, disponible de forma gratuita en muchos países, elimina la bacteria y corta la cadena de transmisión.

Sin embargo, cada año se siguen registrando nuevos casos, especialmente en comunidades con acceso limitado a servicios de salud. El diagnóstico tardío sigue siendo uno de los principales desafíos, ya que los síntomas iniciales pueden ser leves y pasar desapercibidos.

El peso del estigma

Uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la lepra no es solo médico, sino social. Durante siglos, la enfermedad estuvo asociada al aislamiento y la discriminación. Aunque esa visión no tiene base científica, el estigma persiste y puede retrasar la búsqueda de atención médica.

El Día Mundial contra la Lepra también busca recordar que las personas afectadas merecen respeto, atención digna y acceso a tratamiento sin prejuicios. Combatir la desinformación es una parte esencial para avanzar hacia su eliminación.

La importancia de la detección temprana

Los especialistas señalan que identificar la lepra en sus etapas iniciales permite evitar complicaciones, como daño nervioso o pérdida de sensibilidad. Las manchas en la piel con pérdida de sensibilidad, el hormigueo persistente o la debilidad muscular son señales que deben ser evaluadas por un profesional de la salud.

La detección temprana no solo protege a la persona afectada, sino que también reduce la transmisión en la comunidad.

Un compromiso global

El Día Mundial contra la Lepra es una oportunidad para reforzar el compromiso de los sistemas de salud, promover la educación y recordar que la eliminación de esta enfermedad es posible. La lepra no pertenece al pasado. Sigue siendo un desafío actual que requiere información, prevención y acceso equitativo a la atención médica.

Crear conciencia es un paso fundamental. Entender la enfermedad, eliminar el miedo y apoyar la detección temprana acerca al mundo a un objetivo claro: una sociedad libre de lepra y de discriminación.