El centrocampista argentino Guido Rodríguez, fichado este lunes por el Valencia, se ha convertido en el décimo futbolista campeón del mundo que viste la camiseta del club de Mestalla, una lista histórica encabezada por Mario Alberto Kempes, leyenda del valencianismo y figura clave de la selección argentina campeona en el Mundial de 1978.

Kempes llegó al Valencia en 1976 y permaneció vinculado al club hasta 1984, con una breve etapa intermedia en River Plate. Junto a Juan Mata, es el único futbolista que jugó en el Valencia antes y después de proclamarse campeón del mundo, un logro que refuerza su peso histórico dentro de la entidad.

La nómina de campeones del mundo que llegaron al Valencia tras levantar la Copa del Mundo comenzó con el brasileño Joel Martins, integrante del equipo que ganó el Mundial de Suecia 1958. A él le siguió el alemán Rainer Bonhof, campeón en 1974 con Alemania Federal, que se incorporó al club en 1978.

Precisamente en ese Mundial de 1978, Kempes fue la gran estrella de Argentina, máximo goleador del torneo y autor de dos goles en la final ante Países Bajos, consolidando su estatus como uno de los grandes nombres de la historia del fútbol y del Valencia.

Tras el Mundial de Estados Unidos 1994, el club valenciano incorporó a dos campeones con Brasil: Paulo Sérgio “Viola” y Iomar Mazinho, a los que se sumaría posteriormente Romário, una de las piezas clave de aquella selección campeona.

En el cambio de década, el Valencia fichó a Didier Deschamps, capitán de la Francia campeona del mundo en 1998. El actual seleccionador francés defendió la camiseta valencianista en la temporada 1999-2000 y se retiró como jugador tras disputar la final de la Liga de Campeones con el club.

El séptimo integrante de esta lista fue Juan Mata, campeón con España en el Mundial de Sudáfrica 2010, seguido por el alemán Shkodran Mustafi, que se proclamó campeón en Brasil 2014 y debutó con el Valencia apenas dos meses después.

El listado se amplía hasta dieciocho futbolistas si se incluyen aquellos que jugaron en el Valencia antes de ganar un Mundial. Entre ellos figuran David Silva, David Villa y Carlos Marchena, que conquistaron el título con España en 2010 siendo jugadores del club o tras haber salido recientemente. En esa misma cita estuvo Raúl Albiol, que había dejado el Valencia un año antes.

También se encuentran casos como Leonardo de Araujo, valencianista a comienzos de los años noventa antes de ser campeón en 1994; Adil Rami, que jugó en el club antes de ganar el Mundial de 2018 con Francia; y Nico Otamendi y Rodrigo de Paul, que pasaron por Mestalla en 2014 y se coronaron campeones con Argentina en Catar 2022, la misma selección que Guido Rodríguez.

Rodríguez disputó 57 minutos en el Mundial de Catar, todos ellos en el segundo partido de la fase de grupos ante México. Su llegada al Valencia responde, entre otros factores, a su intención de sumar minutos de competición y mantenerse en la órbita de la selección argentina de cara al próximo Mundial.

En el apartado de entrenadores, el Valencia también ha contado con campeones del mundo, como Carlos Alberto Parreira, que dirigió al equipo tras ganar el Mundial de 1994 con Brasil, así como Jorge Valdano y Gennaro Gattuso, aunque sus etapas en el banquillo no tuvieron el impacto esperado.

Con la incorporación de Guido Rodríguez, el Valencia refuerza un legado histórico que conecta al club con algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial.