El dip de alcachofa es un clásico de mesas informales, reuniones largas y hornos encendidos sin demasiada ceremonia. No pertenece a una tradición antigua ni presume raíces profundas, pero se ganó su lugar por una razón clara. Funciona. Es cremoso sin ser pesado, tiene carácter sin volverse invasivo y se adapta a lo que haya alrededor. Pan, tostadas, vegetales o incluso papas asadas.

Este dip nació y se popularizó en cocinas domésticas, especialmente en Estados Unidos, donde los aperitivos calientes cumplen una función social clara. Se pone al centro, se sirve para todos y desaparece rápido. La alcachofa aporta textura y un fondo vegetal suave que equilibra la riqueza del queso y la crema.

Ingredientes

400 g de corazones de alcachofa en conserva, bien escurridos

200 g de queso crema a temperatura ambiente

120 ml de crema

1 diente de ajo picado fino

80 g de queso rallado, tipo mozzarella o mezcla de quesos

40 g de queso parmesano rallado

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C. Pica los corazones de alcachofa en trozos pequeños. No deben quedar en puré. En un bol, mezcla el queso crema con la crema hasta obtener una base lisa. Añade el ajo, las alcachofas picadas, el queso rallado y la mitad del parmesano. Sazona con sal y pimienta y mezcla bien. Pasa la mezcla a una fuente apta para horno y espolvorea el resto del parmesano por encima. Hornea durante 25 a 30 minutos, hasta que esté caliente, burbujeante y ligeramente dorado en la superficie. Deja reposar unos minutos antes de servir.

Consejos útiles

Escurre muy bien las alcachofas. El exceso de líquido arruina la textura.

El ajo debe ir crudo, pero en poca cantidad. Solo para dar fondo.

Si quieres una capa superior más marcada, puedes gratinar los últimos minutos.

Se puede preparar con anticipación y hornear justo antes de servir.

El dip de alcachofa se sirve caliente, al centro de la mesa y sin demasiadas explicaciones. Es de esos platos que no necesitan introducción. La cuchara entra, el pan sigue y la conversación continúa. A veces, eso es exactamente lo que se espera de una buena receta.