Fish and chips: crujiente, dorado y con espíritu costero

El fish and chips es uno de los platos más emblemáticos de la cocina británica. Consiste en pescado blanco rebozado y frito hasta quedar ligero y crujiente, acompañado de papas fritas gruesas y doradas. Aunque su origen es humilde y callejero, cuando se prepara correctamente ofrece un contraste impecable entre una cobertura aireada y un interior jugoso. Es un plato directo, reconfortante y atemporal, ideal para servir recién hecho con limón y una salsa sencilla.

Ingredientes (4 porciones)

Para el pescado

4 filetes de pescado blanco firme (bacalao, merluza o tilapia)

Sal y pimienta al gusto

1 taza de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 taza de cerveza fría

Aceite vegetal para freír

Para las papas

4 papas grandes

Sal al gusto

Aceite vegetal para freír

Para servir

Limones en gajos

Salsa tártara o mayonesa

Perejil picado (opcional)

Preparación

1. Prepara las papas

Pela las papas y córtalas en bastones gruesos. Lávalas y sécalas bien. Fríelas en aceite a temperatura media hasta que estén tiernas pero sin dorarse demasiado. Retíralas y reserva.

2. Prepara la masa

En un recipiente, mezcla la harina con el polvo de hornear, sal y pimienta. Agrega la cerveza fría poco a poco hasta obtener una masa ligera y sin grumos. La mezcla debe ser fluida pero cubrir bien el pescado.

3. Reboza el pescado

Sazona los filetes de pescado con sal y pimienta. Pásalos ligeramente por harina y luego sumérgelos en la masa.

4. Fríe el pescado

Calienta el aceite a 180 °C / 350 °F. Fríe los filetes hasta que estén dorados y crujientes, unos 4 a 5 minutos por lado. Retira y escurre sobre papel absorbente.

5. Dora las papas

Sube la temperatura del aceite y fríe nuevamente las papas hasta que estén bien doradas y crujientes. Sazona con sal inmediatamente.

6. Sirve

Sirve el pescado caliente acompañado de las papas, gajos de limón y salsa al gusto.

Consejos

La cerveza debe estar muy fría para lograr una textura ligera.

No satures el aceite al freír para mantener la temperatura.

El pescado debe servirse inmediatamente para conservar el crujiente.

Acompaña con ensalada sencilla o col rallada si lo deseas.

El fish and chips es simple, bien definido y siempre satisfactorio, un plato que demuestra que la técnica puede elevar ingredientes básicos.