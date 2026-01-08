Menu
Fish and chips: crujiente, dorado y con espíritu costero

© Paul Cowan | Dreamstime.com

El fish and chips es uno de los platos más emblemáticos de la cocina británica. Consiste en pescado blanco rebozado y frito hasta quedar ligero y crujiente, acompañado de papas fritas gruesas y doradas. Aunque su origen es humilde y callejero, cuando se prepara correctamente ofrece un contraste impecable entre una cobertura aireada y un interior jugoso. Es un plato directo, reconfortante y atemporal, ideal para servir recién hecho con limón y una salsa sencilla.

Ingredientes (4 porciones)

Para el pescado

  • 4 filetes de pescado blanco firme (bacalao, merluza o tilapia)
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 taza de cerveza fría
  • Aceite vegetal para freír

Para las papas

  • 4 papas grandes
  • Sal al gusto
  • Aceite vegetal para freír

Para servir

  • Limones en gajos
  • Salsa tártara o mayonesa
  • Perejil picado (opcional)

Preparación

1. Prepara las papas

Pela las papas y córtalas en bastones gruesos. Lávalas y sécalas bien. Fríelas en aceite a temperatura media hasta que estén tiernas pero sin dorarse demasiado. Retíralas y reserva.

2. Prepara la masa

En un recipiente, mezcla la harina con el polvo de hornear, sal y pimienta. Agrega la cerveza fría poco a poco hasta obtener una masa ligera y sin grumos. La mezcla debe ser fluida pero cubrir bien el pescado.

3. Reboza el pescado

Sazona los filetes de pescado con sal y pimienta. Pásalos ligeramente por harina y luego sumérgelos en la masa.

4. Fríe el pescado

Calienta el aceite a 180 °C / 350 °F. Fríe los filetes hasta que estén dorados y crujientes, unos 4 a 5 minutos por lado. Retira y escurre sobre papel absorbente.

5. Dora las papas

Sube la temperatura del aceite y fríe nuevamente las papas hasta que estén bien doradas y crujientes. Sazona con sal inmediatamente.

6. Sirve

Sirve el pescado caliente acompañado de las papas, gajos de limón y salsa al gusto.

Consejos

  • La cerveza debe estar muy fría para lograr una textura ligera.
  • No satures el aceite al freír para mantener la temperatura.
  • El pescado debe servirse inmediatamente para conservar el crujiente.
  • Acompaña con ensalada sencilla o col rallada si lo deseas.

El fish and chips es simple, bien definido y siempre satisfactorio, un plato que demuestra que la técnica puede elevar ingredientes básicos.

El Especialito

El Especialito

