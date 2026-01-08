Fish and chips: crujiente, dorado y con espíritu costero

El fish and chips es uno de los platos más emblemáticos de la cocina británica. Consiste en pescado blanco rebozado y frito hasta quedar ligero y crujiente, acompañado de papas fritas gruesas y doradas. Aunque su origen es humilde y callejero, cuando se prepara correctamente ofrece un contraste impecable entre una cobertura aireada y un interior jugoso. Es un plato directo, reconfortante y atemporal, ideal para servir recién hecho con limón y una salsa sencilla.
Ingredientes (4 porciones)
Para el pescado
- 4 filetes de pescado blanco firme (bacalao, merluza o tilapia)
- Sal y pimienta al gusto
- 1 taza de harina de trigo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 taza de cerveza fría
- Aceite vegetal para freír
Para las papas
- 4 papas grandes
- Sal al gusto
- Aceite vegetal para freír
Para servir
- Limones en gajos
- Salsa tártara o mayonesa
- Perejil picado (opcional)
Preparación
1. Prepara las papas
Pela las papas y córtalas en bastones gruesos. Lávalas y sécalas bien. Fríelas en aceite a temperatura media hasta que estén tiernas pero sin dorarse demasiado. Retíralas y reserva.
2. Prepara la masa
En un recipiente, mezcla la harina con el polvo de hornear, sal y pimienta. Agrega la cerveza fría poco a poco hasta obtener una masa ligera y sin grumos. La mezcla debe ser fluida pero cubrir bien el pescado.
3. Reboza el pescado
Sazona los filetes de pescado con sal y pimienta. Pásalos ligeramente por harina y luego sumérgelos en la masa.
4. Fríe el pescado
Calienta el aceite a 180 °C / 350 °F. Fríe los filetes hasta que estén dorados y crujientes, unos 4 a 5 minutos por lado. Retira y escurre sobre papel absorbente.
5. Dora las papas
Sube la temperatura del aceite y fríe nuevamente las papas hasta que estén bien doradas y crujientes. Sazona con sal inmediatamente.
6. Sirve
Sirve el pescado caliente acompañado de las papas, gajos de limón y salsa al gusto.
Consejos
- La cerveza debe estar muy fría para lograr una textura ligera.
- No satures el aceite al freír para mantener la temperatura.
- El pescado debe servirse inmediatamente para conservar el crujiente.
- Acompaña con ensalada sencilla o col rallada si lo deseas.
El fish and chips es simple, bien definido y siempre satisfactorio, un plato que demuestra que la técnica puede elevar ingredientes básicos.