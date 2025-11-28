Cuando los músicos de la London Symphony Orchestra (LSO) vieron la entrega de Rosalía durante la grabación de Lux de Rosalía, sintieron que estaban ante algo fuera de lo común. El violinista español David Ballesteros, miembro de la orquesta desde el año 2000, describe que en el estudio se respiraba “una especie de éxtasis” colectivo y una responsabilidad inmediata por materializar “la misión” artística que la cantante catalana llevaba entre manos.

Ballesteros, nacido en Tenerife y segundo violín de la LSO, fue uno de los pocos músicos seleccionados para participar en las sesiones de la grabación de Lux de Rosalía, realizadas durante tres o cuatro días en Londres. Las partituras que recibieron no tenían letra ni ensayos previos, lo que generó curiosidad e incluso cierta duda. Pero al tocar las primeras notas, quedó claro que estaban frente a un proyecto “completamente diferente y muy estimulante”.

Rosalía como arquitecta del sonido

Según Ballesteros, la participación de Rosalía en la grabación de Lux de Rosalía fue “constante”. La artista dirigía desde la sala de control, interpretando con su propia voz las melodías que deseaba escuchar en los instrumentos. Esa forma directa y detallada de comunicar la intención musical conquistó a los integrantes de la LSO, que se entregaron por completo a sus indicaciones.

“Su ideal era palpable en la manera de trabajar”, recuerda el violinista. El álbum no estaba cerrado; las ideas se desarrollaban en tiempo real durante las sesiones, lo que hizo que los músicos sintieran que presenciaban un proceso creativo vivo.

Un encuentro personal inesperado

Más allá del estudio, Ballesteros tuvo tiempo para conversar con Rosalía, a quien describe como una persona “cultivada”, curiosa y sensible. En uno de los descansos, ella quiso saber qué opinaba él sobre las melodías del proyecto. Ese intercambio, dice, fue uno de los momentos más valiosos de la experiencia.

La sorpresa al escuchar el resultado final

Aunque la grabación de Lux de Rosalía se hizo hace casi un año, los músicos tuvieron que guardar silencio absoluto hasta su lanzamiento el pasado 7 de noviembre. “Para la orquesta fue una agradable sorpresa comprobar que el reto estaba a muy alto nivel y el resultado fue brillante”, cuenta Ballesteros, quien incluso se atreve a tocar de memoria fragmentos de ‘Berghain’, una de sus favoritas junto a ‘Magnolias’ y ‘Memoria’.

La presencia de cuerdas es uno de los pilares del álbum, junto a los trece idiomas, la mezcla de estilos que van del fado a la ópera y las colaboraciones con figuras como Björk o Carminho.

Un homenaje y una apuesta hacia el futuro

Para Ballesteros, ‘Lux’ funciona como un homenaje de Rosalía al “linaje” musical del que proviene, y al mismo tiempo, como una conexión hacia el futuro. El álbum demuestra que en la música contemporánea las etiquetas pesan cada vez menos y que la creatividad puede moverse sin límites.

En su opinión, la obra es también una invitación para que nuevas generaciones se animen a acercarse a un instrumento. Ese impulso, dice, es uno de los mayores regalos que Rosalía hace con este proyecto.