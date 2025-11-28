La celebración del Mundial 2026 en Estados Unidos traerá algo más que estadios llenos y emoción deportiva. Según un análisis de Tourism Economics, el impacto económico del Mundial 2026 será notable: más de 1,24 millones de aficionados viajarán al país, con un aumento del 60 % en las llegadas internacionales y un impulso significativo para la industria hotelera.

El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, generará lo que el informe describe como “una ola de llegadas y estallidos de demanda hotelera”, marcada por la concentración de partidos y por los beneficios a largo plazo derivados de la exposición global que deja un evento de esta magnitud.

Un flujo histórico de visitantes

El estudio prevé que 742.000 de los 1,24 millones de visitantes no habrían viajado a Estados Unidos de no ser por el campeonato. Es una inyección clave para un sector turístico que venía teniendo un 2025 complicado.

Los aficionados del fútbol, como recordó Aran Ryan, director de estudios de Tourism Economics, “planifican durante años seguir a sus equipos y pueden organizar viajes únicos alrededor de la Copa del Mundo”. Se estima que el 40 % de los asistentes en los estadios serán extranjeros y que cada uno verá, en promedio, dos partidos durante su estancia.

Hoteles al alza

El impacto económico del Mundial 2026 se sentirá con más fuerza en ciudades que albergan instancias avanzadas del torneo: Nueva York, Dallas y Miami. Solo en junio, los ingresos hoteleros podrían crecer entre un 2,5 y un 7 %. Sumado julio, cuando Estados Unidos será sede de todos los partidos desde cuartos hasta la final, algunas ciudades podrían ver aumentos del 1 al 5 % en su ingreso anual por habitaciones.

El torneo será el más grande de la historia, con 48 equipos y 104 partidos, de los cuales Estados Unidos acogerá 78, es decir, el 75 %. El MetLife Stadium, en Nueva Jersey/Nueva York, será el escenario de la final del 19 de julio.

¿Qué selecciones generan mayor impacto?

El análisis señala a Argentina, Brasil, Francia e Inglaterra como los países que más aficionados movilizan y, por extensión, más impacto económico generan. Sin embargo, los economistas apuntan que un “éxito inesperado” de alguna selección menos habitual puede desatar un flujo adicional de hinchas que viajan confiando en vivir un momento histórico.

La FIFA ya superó el millón de entradas vendidas tras el primer sorteo realizado en septiembre y todavía no ha publicado las cifras del sorteo de octubre, lo que indica un interés global en ascenso incluso antes de conocerse el calendario definitivo.

El sorteo de la fase de grupos se celebrará este 5 de diciembre en Washington D.C., y permitirá saber qué ciudades recibirán a las selecciones más populares, un dato clave para proyectar con más precisión el impacto económico del Mundial 2026 en cada sede.

Como resumió Aran Ryan: “El alcance global de la Copa del Mundo no tiene igual”.