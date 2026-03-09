El gumbo tradicional de Luisiana no es solo una sopa espesa, es historia servida en un plato. Nacido en el sur de Estados Unidos, este guiso combina influencias africanas, francesas y españolas. El resultado es profundo, especiado y lleno de carácter.

Su base comienza con un roux oscuro, una mezcla de harina y grasa que se cocina lentamente hasta alcanzar un tono marrón intenso. Ese paso, que requiere paciencia, es el alma del gumbo. A partir de ahí se suman vegetales, proteínas y especias que crean un plato complejo y reconfortante.

En esta versión, el arroz blanco se sirve al centro, rodeado de un guiso espeso con mariscos y salchicha ahumada. Cada cucharada mezcla suavidad, picante y un toque ahumado irresistible.

Ingredientes

½ taza de aceite vegetal

½ taza de harina

1 cebolla picada

1 pimiento verde picado

2 ramas de apio picadas

2 dientes de ajo picados

1 litro de caldo de pollo o mariscos

200 g de camarones limpios

200 g de cangrejo o langostinos

200 g de salchicha ahumada en rodajas

1 hoja de laurel

1 cucharadita de tomillo seco

½ cucharadita de pimentón

Sal y pimienta al gusto

Un toque de salsa picante opcional

Arroz blanco cocido para servir

Preparación

En una olla grande, mezcla el aceite y la harina a fuego medio. Cocina removiendo constantemente hasta que el roux adquiera un color marrón oscuro. No lo descuides. Añade cebolla, pimiento y apio. Cocina hasta que estén suaves. Incorpora el ajo y cocina un minuto más. Vierte el caldo poco a poco, removiendo para integrar. Agrega la salchicha, el laurel, tomillo y pimentón. Cocina a fuego bajo durante 30 minutos. Incorpora los mariscos y cocina 5 a 7 minutos, hasta que estén listos. Ajusta sal, pimienta y añade salsa picante si deseas más intensidad.

Sirve caliente con una porción de arroz blanco al centro.

Este plato no es ligero ni pretende serlo. Es intenso, reconfortante y lleno de tradición. Perfecto para cuando quieres algo que realmente tenga presencia en la mesa.