Gumbo tradicional al estilo de Luisiana con mariscos y salchicha ahumada

El gumbo tradicional de Luisiana no es solo una sopa espesa, es historia servida en un plato. Nacido en el sur de Estados Unidos, este guiso combina influencias africanas, francesas y españolas. El resultado es profundo, especiado y lleno de carácter.

Su base comienza con un roux oscuro, una mezcla de harina y grasa que se cocina lentamente hasta alcanzar un tono marrón intenso. Ese paso, que requiere paciencia, es el alma del gumbo. A partir de ahí se suman vegetales, proteínas y especias que crean un plato complejo y reconfortante.

En esta versión, el arroz blanco se sirve al centro, rodeado de un guiso espeso con mariscos y salchicha ahumada. Cada cucharada mezcla suavidad, picante y un toque ahumado irresistible.

Ingredientes

  • ½ taza de aceite vegetal
  • ½ taza de harina
  • 1 cebolla picada
  • 1 pimiento verde picado
  • 2 ramas de apio picadas
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 litro de caldo de pollo o mariscos
  • 200 g de camarones limpios
  • 200 g de cangrejo o langostinos
  • 200 g de salchicha ahumada en rodajas
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de tomillo seco
  • ½ cucharadita de pimentón
  • Sal y pimienta al gusto
  • Un toque de salsa picante opcional
  • Arroz blanco cocido para servir

Preparación

  1. En una olla grande, mezcla el aceite y la harina a fuego medio. Cocina removiendo constantemente hasta que el roux adquiera un color marrón oscuro. No lo descuides.
  2. Añade cebolla, pimiento y apio. Cocina hasta que estén suaves.
  3. Incorpora el ajo y cocina un minuto más.
  4. Vierte el caldo poco a poco, removiendo para integrar.
  5. Agrega la salchicha, el laurel, tomillo y pimentón. Cocina a fuego bajo durante 30 minutos.
  6. Incorpora los mariscos y cocina 5 a 7 minutos, hasta que estén listos.
  7. Ajusta sal, pimienta y añade salsa picante si deseas más intensidad.

Sirve caliente con una porción de arroz blanco al centro.

Este plato no es ligero ni pretende serlo. Es intenso, reconfortante y lleno de tradición. Perfecto para cuando quieres algo que realmente tenga presencia en la mesa.

El Especialito

