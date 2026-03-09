Vitamina K en recién nacidos: qué es y por qué es tan importante

La vitamina K en recién nacidos es una medida médica simple que puede prevenir complicaciones graves durante los primeros meses de vida. Esta vitamina cumple un papel esencial en la coagulación de la sangre, un proceso que permite al cuerpo detener hemorragias cuando ocurre una lesión.

Los bebés nacen con niveles muy bajos de vitamina K. Esto ocurre porque esta sustancia apenas atraviesa la placenta durante el embarazo. Además, las bacterias intestinales que ayudan a producir vitamina K en los adultos aún no están desarrolladas en el sistema digestivo del recién nacido.

Por esta razón, los pediatras administran vitamina K en recién nacidos poco después del nacimiento. Generalmente se aplica mediante una pequeña inyección en el muslo del bebé. Esta dosis ayuda a prevenir una condición conocida como enfermedad hemorrágica del recién nacido.

Esta enfermedad puede provocar sangrados internos que no siempre son visibles al principio. En algunos casos, el sangrado ocurre en el cerebro o en órganos internos. Cuando esto sucede, puede causar daño neurológico permanente o incluso poner en riesgo la vida del bebé.

Existen tres tipos de hemorragia relacionadas con la falta de vitamina K. La forma temprana puede aparecer en las primeras 24 horas de vida. La forma clásica suele presentarse durante la primera semana. La forma tardía, que es la más peligrosa, puede ocurrir entre las dos semanas y los seis meses de edad.

La vitamina K en recién nacidos ha sido utilizada durante décadas en hospitales de todo el mundo. Los especialistas consideran este procedimiento seguro y altamente efectivo. La aplicación inmediata reduce casi por completo el riesgo de hemorragias graves.

Aunque el cuerpo humano necesita vitamina K durante toda la vida, los primeros meses son especialmente críticos. Durante este periodo, el organismo del bebé aún no produce suficientes cantidades por sí mismo.

Para los médicos, esta pequeña dosis administrada al nacer representa una de las intervenciones más simples y efectivas en medicina preventiva. Algo tan pequeño como una vitamina puede marcar una diferencia enorme en la salud de un recién nacido.