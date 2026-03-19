Las infecciones de oído en niños son uno de los motivos más comunes de consulta pediátrica. Muchos padres se enfrentan a esta situación cuando sus hijos comienzan a quejarse de dolor, irritabilidad o problemas para dormir.

Los niños tienen más probabilidades que los adultos de desarrollar infecciones en el oído. Esto se debe a que sus trompas de Eustaquio, que conectan el oído medio con la garganta, son más cortas y se obstruyen con mayor facilidad.

Tipos de infecciones de oído

Existen diferentes tipos de infecciones de oído en niños. La más común es la infección del oído medio, conocida como otitis media aguda. Ocurre cuando bacterias o virus provocan inflamación y acumulación de líquido detrás del tímpano.

Otra condición es la otitis media con derrame. En este caso se acumula líquido en el oído medio, pero no existe una infección activa. Generalmente no causa fiebre ni dolor intenso.

También existe el oído de nadador, que es una infección del canal auditivo externo. Este tipo de infección ocurre cuando la humedad queda atrapada en el oído, lo que favorece el crecimiento de bacterias.

Síntomas más comunes

Las infecciones de oído en niños pueden presentar varios síntomas. El dolor de oído suele ser el más evidente, pero también pueden aparecer fiebre, irritabilidad o dificultad para dormir.

En bebés y niños pequeños es común que se froten o tiren de la oreja. Algunos también pueden mostrar cambios en el apetito o llorar con mayor frecuencia.

Causas

Las bacterias como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae son causas frecuentes de infecciones del oído medio. Los virus que provocan resfriados también pueden desencadenar estas infecciones.

Cuando un niño tiene congestión nasal o inflamación por un resfriado, el líquido puede acumularse en el oído medio y facilitar el desarrollo de bacterias.

Prevención

Algunas medidas pueden ayudar a reducir el riesgo de infecciones de oído en niños. Mantener al día las vacunas recomendadas es una de las más importantes. La vacuna contra la influenza y la vacuna antineumocócica protegen contra algunas de las causas más comunes.

Lavarse las manos con frecuencia también ayuda a prevenir infecciones respiratorias que pueden afectar el oído.

La lactancia materna durante los primeros meses de vida se asocia con menor riesgo de infecciones de oído. Además, evitar el humo del cigarrillo es fundamental, ya que la exposición al humo aumenta la probabilidad de infecciones.

Cuándo consultar al médico

Se debe buscar atención médica si el niño presenta fiebre alta, si sale pus o líquido del oído o si los síntomas empeoran. También es importante consultar si el dolor o las molestias duran más de dos o tres días.

El médico puede examinar el oído para confirmar el diagnóstico y decidir si es necesario tratamiento.

Tratamiento

Muchas infecciones de oído en niños mejoran por sí solas. El sistema inmunitario puede combatir la infección sin necesidad de antibióticos. En casos leves, el médico puede recomendar esperar unos días para ver si los síntomas mejoran.

Si la infección es grave o persiste, pueden recetarse antibióticos. También se pueden usar medicamentos para aliviar el dolor y la fiebre.

Aunque suelen ser comunes durante la infancia, las infecciones de oído en niños requieren atención y seguimiento adecuados. Reconocer los síntomas y buscar ayuda médica cuando es necesario puede evitar complicaciones y ayudar a que los pequeños se recuperen más rápido.