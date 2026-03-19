La caminata espacial NASA marcó un nuevo avance en la Estación Espacial Internacional (EEI). Los astronautas Jessica Meir y Chris Williams realizaron una misión clave para preparar la instalación de nuevos paneles solares.

La actividad extravehicular, la primera de Estados Unidos en más de un año, tuvo una duración aproximada de ocho horas. Además, forma parte del plan de modernización energética del laboratorio orbital.

Trabajos para ampliar la capacidad energética

Durante la caminata espacial NASA, ambos astronautas trabajaron en la estructura exterior de la estación. Salieron desde la esclusa de aire Quest a las 8:52 de la mañana, hora del Este.

Posteriormente, se dirigieron al lado izquierdo de la EEI, donde ensamblaron e instalaron un soporte. Este componente permitirá incorporar en una futura misión un nuevo panel solar avanzado.

De este modo, la estación podrá aumentar su capacidad de generación de energía, lo que resulta esencial para las operaciones científicas a largo plazo.

Nuevos paneles más eficientes

El sistema que se instalará pertenece al modelo iROSA, diseñado para ser más eficiente que los paneles actuales. Una vez desplegado, será el séptimo de los ocho previstos dentro del programa iniciado en 2021.

Además, estos paneles presentan una diferencia clave respecto a los tradicionales. No requieren motores para abrirse, lo que simplifica su funcionamiento en el espacio.

Tecnología que se despliega en minutos

La caminata espacial NASA también permitió avanzar en la integración de esta tecnología innovadora. Los nuevos paneles utilizan energía potencial almacenada en su estructura para desplegarse.

Gracias a este diseño, pueden extenderse completamente en aproximadamente seis minutos. Asimismo, alcanzan una longitud de hasta 19 metros una vez abiertos.

Finalmente, esta misión refuerza el proceso de modernización de la EEI. Con estos avances, la estación podrá sostener sus operaciones futuras con mayor eficiencia energética y menor complejidad técnica.