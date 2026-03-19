El New York Sour es lo que pasa cuando alguien decide que un whisky sour no es suficiente. Y en lugar de complicarlo con veinte ingredientes, simplemente le añade una capa flotante de vino tinto. Resultado: más profundidad, más aroma y una presentación que roba miradas.
Es un cóctel con presencia. La base es ácida y fresca gracias al limón. El whisky aporta fuerza y carácter. Y el vino tinto, colocado cuidadosamente sobre la espuma, añade una nota frutal que cambia la experiencia a cada sorbo.
Visualmente es espectacular. Ese degradado entre dorado y rojo oscuro parece diseñado para Instagram, pero sabe mucho mejor de lo que luce.
Ingredientes
- 2 oz de whisky
- 1 oz de jugo de limón fresco
- 3/4 oz de jarabe simple
- 1 clara de huevo
- 1/2 oz de vino tinto
- Hielo
Preparación
- Coloca el whisky, limón, jarabe y clara en una coctelera sin hielo. Agita en seco para crear espuma.
- Añade hielo y vuelve a agitar con fuerza.
- Cuela en un vaso bajo con hielo fresco.
- Con ayuda de una cuchara, vierte lentamente el vino tinto sobre la espuma para que flote y cree la capa superior.
Si quieres hacerlo aún más llamativo, decora con un twist de naranja o unas gotas decorativas sobre la espuma.
No es un cóctel complicado. Pero sí es uno que demuestra que a veces un pequeño detalle lo cambia todo.