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New York Sour, el cóctel que convierte un whisky sour en algo inolvidable

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© Maksym Fesenko | Dreamstime.com

El New York Sour es lo que pasa cuando alguien decide que un whisky sour no es suficiente. Y en lugar de complicarlo con veinte ingredientes, simplemente le añade una capa flotante de vino tinto. Resultado: más profundidad, más aroma y una presentación que roba miradas.

Es un cóctel con presencia. La base es ácida y fresca gracias al limón. El whisky aporta fuerza y carácter. Y el vino tinto, colocado cuidadosamente sobre la espuma, añade una nota frutal que cambia la experiencia a cada sorbo.

Visualmente es espectacular. Ese degradado entre dorado y rojo oscuro parece diseñado para Instagram, pero sabe mucho mejor de lo que luce.

Ingredientes

  • 2 oz de whisky
  • 1 oz de jugo de limón fresco
  • 3/4 oz de jarabe simple
  • 1 clara de huevo
  • 1/2 oz de vino tinto
  • Hielo

Preparación

  1. Coloca el whisky, limón, jarabe y clara en una coctelera sin hielo. Agita en seco para crear espuma.
  2. Añade hielo y vuelve a agitar con fuerza.
  3. Cuela en un vaso bajo con hielo fresco.
  4. Con ayuda de una cuchara, vierte lentamente el vino tinto sobre la espuma para que flote y cree la capa superior.

Si quieres hacerlo aún más llamativo, decora con un twist de naranja o unas gotas decorativas sobre la espuma.

No es un cóctel complicado. Pero sí es uno que demuestra que a veces un pequeño detalle lo cambia todo.

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