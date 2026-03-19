El caso de dron prisión Nueva York ha encendido las alarmas en las autoridades estatales. Un dispositivo fue utilizado para introducir drogas, armas y otros objetos prohibidos en un centro correccional al norte del estado.

El incidente ocurrió en el Centro Correccional Marcy, donde un empleado detectó el dron sobrevolando la instalación. Poco después, el aparato dejó caer un paquete sospechoso dentro del recinto.

Paquete activó protocolo de seguridad

Tras el hallazgo, el personal alertó de inmediato al escuadrón antibombas. El paquete presentaba cables visibles, lo que generó preocupación sobre un posible riesgo mayor.

Sin embargo, luego de ser inspeccionado, las autoridades determinaron que no representaba una amenaza explosiva. De este modo, procedieron a abrirlo para revisar su contenido.

Dentro encontraron dos cuchillos de aproximadamente 20 centímetros, un teléfono celular y varios cargadores. Además, el paquete contenía 530 gramos de marihuana sintética.

Sustancias peligrosas y materiales ilícitos

Por otra parte, también se hallaron cinco trozos de papel impregnados con sustancias químicas tóxicas. Este tipo de materiales representa un riesgo adicional dentro de los centros penitenciarios.

Las drogas estaban etiquetadas con nombres llamativos como “Candy Crush”, “Blue Nerds” y “Lemonade”, una práctica común para disfrazar su contenido.

Según las autoridades, el uso de drones para este tipo de operaciones refleja una tendencia creciente en el contrabando dentro de prisiones.

Llamado a reforzar la legislación

El comisionado del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado, Daniel Martuscello, destacó la rápida actuación del personal.

Asimismo, señaló que la intervención evitó posibles actos de violencia dentro de la institución. Por eso, hizo un llamado a reforzar las medidas legales.

En concreto, pidió a la legislatura estatal aprobar un proyecto impulsado por la gobernadora Kathy Hochul que busca prohibir el sobrevuelo de drones en instalaciones penitenciarias.

Un desafío creciente para la seguridad

Finalmente, el caso de dron prisión Nueva York evidencia un desafío creciente para las autoridades. La tecnología, que en muchos casos facilita la vida cotidiana, también está siendo utilizada para vulnerar sistemas de seguridad.

De este modo, el incidente abre el debate sobre la necesidad de adaptar las leyes y los controles ante nuevas formas de contrabando.