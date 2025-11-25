J Balvin confirmó este lunes una nueva gira por México en 2026, un recorrido que lo llevará a tres de las ciudades más importantes del país y que marca su regreso a los grandes escenarios mexicanos. La noticia llega justo después de lo que la promotora Ocesa calificó como la “electrizante conquista” del colombiano en el Flow Fest de Ciudad de México.

La gira arrancará el 14 de mayo en el Palacio de los Deportes, seguirá el 17 de mayo en la Arena VFG de Guadalajara y concluirá en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León. Tres arenas que históricamente reciben a los artistas más importantes del panorama musical latino.

Un momento clave en su carrera artística

Según Ocesa, el artista atraviesa una etapa creativa particularmente fuerte. Su álbum más reciente, ‘Mixteip’, lanzado en julio, está nominado a los Grammy 2026 en la categoría Best Música Urbana Álbum, un reconocimiento que consolida su presencia global.

El disco, compuesto por diez canciones, lo muestra volviendo a las raíces del reguetón clásico, pero a la vez expandiendo los límites del género. En ‘Zun Zun’, su colaboración con Justin Quiles y Lenny Tavárez, Balvin regresa al sonido noventero, reforzado con un video grabado con una cámara de 1993. Otras colaboraciones incluyen ‘Misterio’ con Gilberto Santa Rosa, donde fusiona salsa y reguetón, y ‘Uuu’, junto al británico Stormzy, con un ritmo que recuerda al hip hop de inicios de los 2010.

Balvin vuelve a los escenarios mexicanos con impulso renovado

Ocesa explicó que la energía del cantante en el Flow Fest dejó claro que está en un momento artístico sólido y conectado con su público. La promotora promete que los conciertos de 2026 mostrarán “toda la fuerza de su arte y presencia en el escenario”.

Los detalles sobre boletos se anunciarán en las próximas semanas, pero la expectativa ya está disparada entre sus seguidores mexicanos.