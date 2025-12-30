Mariah Carey volvió a hacer historia en la industria musical al ampliar su propio récord de permanencia en el primer puesto del Billboard Hot 100. Su clásico navideño All I Want for Christmas Is You alcanzó esta semana un total de 22 semanas en la cima de la lista más importante de Estados Unidos.

Según datos de Luminate citados por la revista Billboard, la canción registró 70,6 millones de reproducciones y 5.000 descargas digitales vendidas en Estados Unidos entre el 19 y el 25 de diciembre, consolidando una vez más su dominio absoluto durante la temporada festiva.

Un récord que sigue creciendo

Carey había superado su propia marca apenas tres semanas antes, cuando dejó atrás las 19 semanas en el número uno que compartían A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey y Old Town Road de Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus.

Con este nuevo hito, la cantante neoyorquina se mantiene como la artista con mayor número de semanas acumuladas en la cima del Hot 100 a lo largo de la historia de la lista.

Un éxito que cruza generaciones

Billboard detalló además que Mariah Carey ha liderado el Hot 100 en 22 años distintos, una cifra sin precedentes en la historia del ranking. Ocho de esos años, comprendidos entre 2019 y 2026, corresponden exclusivamente al resurgimiento anual de All I Want for Christmas Is You, un fenómeno recurrente que no tiene comparación en la música popular.

El tema también continúa dominando la lista Holiday 100 de Billboard, donde suma 71 semanas en el primer lugar de las 79 semanas totales desde la creación del listado en 2011. Este dato refuerza su estatus como la canción navideña más exitosa y constante jamás registrada en esa clasificación.

Más de tres décadas después de su lanzamiento, All I Want for Christmas Is You no solo se mantiene vigente, sino que sigue rompiendo récords, confirmando a Mariah Carey como una figura única en la historia del pop y la reina indiscutible de la Navidad musical.