Menu
Home/Farándula/Mariah Carey amplía su récord histórico en el Hot 100 con su clásico navideño

Mariah Carey amplía su récord histórico en el Hot 100 con su clásico navideño

Facebook
Twitter
Pinterest
Fotografía de archivo de la cantante estadounidense, Mariah Carey. EFE/EPA/SARAH YENESEL

Mariah Carey volvió a hacer historia en la industria musical al ampliar su propio récord de permanencia en el primer puesto del Billboard Hot 100. Su clásico navideño All I Want for Christmas Is You alcanzó esta semana un total de 22 semanas en la cima de la lista más importante de Estados Unidos.

Según datos de Luminate citados por la revista Billboard, la canción registró 70,6 millones de reproducciones y 5.000 descargas digitales vendidas en Estados Unidos entre el 19 y el 25 de diciembre, consolidando una vez más su dominio absoluto durante la temporada festiva.

Un récord que sigue creciendo
Carey había superado su propia marca apenas tres semanas antes, cuando dejó atrás las 19 semanas en el número uno que compartían A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey y Old Town Road de Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus.

Con este nuevo hito, la cantante neoyorquina se mantiene como la artista con mayor número de semanas acumuladas en la cima del Hot 100 a lo largo de la historia de la lista.

Un éxito que cruza generaciones
Billboard detalló además que Mariah Carey ha liderado el Hot 100 en 22 años distintos, una cifra sin precedentes en la historia del ranking. Ocho de esos años, comprendidos entre 2019 y 2026, corresponden exclusivamente al resurgimiento anual de All I Want for Christmas Is You, un fenómeno recurrente que no tiene comparación en la música popular.

El tema también continúa dominando la lista Holiday 100 de Billboard, donde suma 71 semanas en el primer lugar de las 79 semanas totales desde la creación del listado en 2011. Este dato refuerza su estatus como la canción navideña más exitosa y constante jamás registrada en esa clasificación.

Más de tres décadas después de su lanzamiento, All I Want for Christmas Is You no solo se mantiene vigente, sino que sigue rompiendo récords, confirmando a Mariah Carey como una figura única en la historia del pop y la reina indiscutible de la Navidad musical.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Elvis Crespo lanza edición especial de Poeta Herío con colaboraciones inéditas
December 30, 9:00 AM
By
Farándula
Las series más esperadas de 2026, Marvel, grandes regresos y adaptaciones literarias
December 29, 9:00 AM
By
Farándula
Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio marino de Saint-Tropez
December 29, 8:00 AM
By
Farándula
El robo en el Louvre sacude a los grandes museos del mundo y expone su vulnerabilidad
December 27, 9:00 AM
By
Farándula
Los Tigres del Norte debutan en The Simpsons con un corrido original
December 27, 8:00 AM
By
Farándula
El “bambi print” irrumpe en la moda y desplaza al clásico estampado animal
December 26, 9:00 AM
By
Farándula
Tailandia congela los activos de la copropietaria de Miss Universo por un caso de fraude
December 26, 8:00 AM
By
Farándula
Taylor Swift dona un millón de dólares a Feeding America para combatir el hambre en EE.UU.
December 24, 10:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *