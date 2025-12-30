El grupo japonés de telecomunicaciones e inversión SoftBank completó su compromiso de inversión de 40.000 millones de dólares en OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, según informó este martes la cadena CNBC.

De acuerdo con una fuente familiarizada con la operación citada por el medio estadounidense, SoftBank transfirió la semana pasada el tramo final de la inversión, que oscila entre 22.000 y 22.500 millones de dólares.

Esta aportación se suma a las dos inversiones previas realizadas por el conglomerado japonés el año pasado, por montos de 10.000 millones y 8.000 millones de dólares, respectivamente, con las que SoftBank consolidó su posición como uno de los principales socios estratégicos de OpenAI.

Apuesta total por la inteligencia artificial

La culminación de esta inversión coincide con un momento de fuerte expansión de SoftBank en el sector de la inteligencia artificial. Este mismo martes, el grupo anunció la compra de la firma estadounidense de inversión DigitalBridge por aproximadamente 4.000 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer su infraestructura tecnológica vinculada a la IA.

SoftBank ha señalado en reiteradas ocasiones que la inteligencia artificial es el eje central de su estrategia de crecimiento a largo plazo, tanto en el desarrollo de software como en la construcción de centros de datos y redes avanzadas.

Resultados financieros impulsados por la IA

El viraje estratégico hacia la inteligencia artificial ya se refleja en los resultados financieros del grupo. Entre abril y septiembre, primer semestre de su año fiscal, SoftBank casi triplicó su beneficio neto en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el rendimiento de sus inversiones en este sector.

Con esta operación, SoftBank refuerza su apuesta por OpenAI como uno de los actores clave en el desarrollo global de tecnologías de inteligencia artificial y consolida su papel como uno de los mayores inversores del sector a nivel mundial.