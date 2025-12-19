La natilla colombiana es uno de los postres más queridos de la temporada navideña. Su textura suave, su aroma a canela y su sabor dulce evocan reuniones familiares, música, luces y ese ambiente cálido que llena los hogares en diciembre. Preparada con panela, leche y especias, la natilla se convierte en un postre sencillo pero lleno de identidad. Es un clásico infaltable en las mesas colombianas, acompañada casi siempre por buñuelos recién hechos.
Ingredientes (6–8 porciones)
- 4 tazas de leche
- 1 taza de panela rallada o azúcar morena
- ½ taza de maicena
- 1 taza de agua
- 1 rama de canela
- 1 cucharadita de mantequilla
- ¼ cucharadita de sal
- Canela en polvo para decorar
Preparación
1. Disuelve la maicena
- En un recipiente pequeño, mezcla el agua con la maicena hasta que no queden grumos.
- Reserva.
2. Prepara la base
- En una olla grande, calienta la leche con la panela, la canela en rama y la sal.
- Cocina a fuego medio hasta que la panela se disuelva por completo.
- Retira la rama de canela.
3. Espesa la natilla
- Agrega la mezcla de maicena poco a poco mientras revuelves constantemente.
- Cocina sin dejar de mover hasta que la natilla espese y tome una textura brillante y uniforme.
- Añade la mantequilla y mezcla hasta integrar.
4. Deja enfriar
- Vierte la natilla en un molde o en recipientes individuales.
- Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera para que tome cuerpo.
- Espolvorea canela en polvo al servir.
Consejos
- Para un sabor más profundo, agrega un chorrito de esencia de vainilla.
- Si quieres una natilla aún más firme, añade 1 cucharada extra de maicena.
- También puedes incluir coco rallado para una versión más tropical.
- Acompaña con buñuelos o con queso fresco para un contraste delicioso.
La natilla colombiana es dulce, suave y llena de recuerdos de fin de año, perfecta para compartir en familia o disfrutar como un postre tradicional.