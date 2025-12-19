La natilla colombiana es uno de los postres más queridos de la temporada navideña. Su textura suave, su aroma a canela y su sabor dulce evocan reuniones familiares, música, luces y ese ambiente cálido que llena los hogares en diciembre. Preparada con panela, leche y especias, la natilla se convierte en un postre sencillo pero lleno de identidad. Es un clásico infaltable en las mesas colombianas, acompañada casi siempre por buñuelos recién hechos.

Ingredientes (6–8 porciones)

4 tazas de leche

1 taza de panela rallada o azúcar morena

½ taza de maicena

1 taza de agua

1 rama de canela

1 cucharadita de mantequilla

¼ cucharadita de sal

Canela en polvo para decorar

Preparación

1. Disuelve la maicena

En un recipiente pequeño, mezcla el agua con la maicena hasta que no queden grumos. Reserva.

2. Prepara la base

En una olla grande, calienta la leche con la panela, la canela en rama y la sal. Cocina a fuego medio hasta que la panela se disuelva por completo. Retira la rama de canela.

3. Espesa la natilla

Agrega la mezcla de maicena poco a poco mientras revuelves constantemente. Cocina sin dejar de mover hasta que la natilla espese y tome una textura brillante y uniforme. Añade la mantequilla y mezcla hasta integrar.

4. Deja enfriar

Vierte la natilla en un molde o en recipientes individuales. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera para que tome cuerpo. Espolvorea canela en polvo al servir.

Consejos

Para un sabor más profundo, agrega un chorrito de esencia de vainilla.

Si quieres una natilla aún más firme, añade 1 cucharada extra de maicena.

También puedes incluir coco rallado para una versión más tropical.

Acompaña con buñuelos o con queso fresco para un contraste delicioso.

La natilla colombiana es dulce, suave y llena de recuerdos de fin de año, perfecta para compartir en familia o disfrutar como un postre tradicional.