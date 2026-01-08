One Battle After Another (Una batalla tras otra) se convirtió en la película más nominada de la edición 2026 de los premios SAG, al encabezar la lista con siete candidaturas anunciadas este miércoles por el principal sindicato de actores de Hollywood. Estos galardones, ahora conocidos oficialmente como premios al Actor, son considerados uno de los indicadores más fiables en la antesala de los Óscar.

La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson competirá por el premio a mejor reparto en una película, una de las categorías más relevantes de los premios SAG 2026. En ese apartado se medirá con Sinners, que obtuvo cinco nominaciones y se posiciona como su rival más cercano, además de Hamnet, Marty Supreme y Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

Leonardo DiCaprio figura entre los nominados a mejor actor en un papel principal por su trabajo en One Battle After Another. El intérprete competirá con Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Sinners, Jesse Plemons por Bugonia y Timothée Chalamet por Marty Supreme. Chalamet intentará repetir el triunfo que logró el año pasado, cuando se llevó el galardón por A Complete Unknown.

En la categoría de mejor actriz protagonista, la debutante Chase Infinity obtuvo una nominación destacada, reforzando el protagonismo de la película de Anderson en los premios SAG 2026. Infinity competirá con Jessie Buckley por Hamnet, Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue y Emma Stone por Bugonia.

El reparto de One Battle After Another también fue reconocido en las categorías secundarias. Sean Penn y el puertorriqueño Benicio del Toro lograron nominaciones como actores de reparto, mientras que Teyana Taylor fue incluida entre las candidatas a mejor actriz de reparto. Estas menciones consolidan el buen momento del elenco y fortalecen las opciones del filme de cara a la temporada de premios.

Entre las ausencias más comentadas de esta edición figuran Cynthia Erivo por Wicked, el brasileño Wagner Moura por The Secret Agent y varias producciones internacionales que habían sido bien recibidas en otros certámenes, como Sentimental Value.

En el apartado televisivo, la serie The Studio lideró las nominaciones con cinco menciones, incluida la de mejor reparto en una serie de comedia. En esa categoría competirá con Abbott Elementary, The Bear, Hacks y Only Murders in the Building. En drama, los nominados a mejor reparto incluyen The Diplomat, Landman, The Pitt, Severance y The White Lotus.

Los premios SAG 2026 celebrarán su gala el próximo 1 de marzo, en una ceremonia que desde el año pasado se transmite por Netflix y que ha incrementado notablemente su audiencia. Con estas nominaciones, One Battle After Another se consolida como una de las producciones clave en la carrera hacia los premios más importantes de la industria cinematográfica.