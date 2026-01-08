La Unión Europea expresó este jueves su preocupación por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar a Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, calificó la medida como lamentable y advirtió sobre su impacto en los esfuerzos internacionales para frenar el aumento de las temperaturas globales.

En un mensaje difundido en la red social LinkedIn, Hoekstra subrayó que la Convención Marco es el pilar de la acción climática mundial. Según explicó, este marco permite a los países coordinarse para reducir emisiones, adaptarse a los efectos del cambio climático y evaluar los avances colectivos. A su juicio, la salida de la mayor economía del mundo y segundo mayor emisor de gases contaminantes supone un retroceso significativo.

La reacción europea se produjo pocas horas después de que Trump firmara una orden ejecutiva que establece la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales y la desvinculación de diversos tratados multilaterales. El mandatario argumentó que dichas estructuras no se alinean con los intereses nacionales del país.

Entre las decisiones adoptadas se incluye la salida de 31 organismos vinculados a las Naciones Unidas, así como de entidades internacionales relacionadas con el cambio climático, la migración y la cooperación digital. La orden contempla, además, el abandono del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la Agencia Internacional de Energías Renovables y otros foros multilaterales.

Dentro del sistema de la ONU, la orden presidencial también afecta a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, al Fondo de Población de la ONU y al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Estas retiradas consolidan un giro en la política exterior estadounidense respecto a la cooperación internacional.

Ante este escenario, Hoekstra aseguró que la Unión Europea mantendrá su compromiso con la investigación científica y la cooperación global en materia ambiental. Destacó que el bloque comunitario seguirá respaldando la ciencia climática internacional como base para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas.

El comisario añadió que, en el plano interno, la UE continuará impulsando su agenda de acción climática, apostando por la competitividad económica y la independencia energética. Según señaló, el bloque europeo considera que la lucha contra el cambio climático es compatible con el crecimiento y la innovación.

La salida de EE.UU. del acuerdo climático reaviva el debate sobre el liderazgo global en la lucha contra el calentamiento del planeta. Mientras Washington se repliega de los foros multilaterales, Bruselas busca reafirmar su papel como uno de los principales defensores de la cooperación internacional frente a una de las mayores amenazas del siglo XXI.