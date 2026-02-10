El recorte CDC anunciado por el Departamento de Salud de Estados Unidos tendrá un impacto directo en cuatro estados gobernados por demócratas. La medida elimina 600 millones de dólares destinados a programas de salud pública administrados por el Centro de Control de Enfermedades. Además, los fondos ya habían sido aprobados por el Congreso.

Los estados afectados son California, Colorado, Illinois y Minesota. En todos los casos, los recortes alcanzan tanto a programas estatales como a iniciativas gestionadas junto a organizaciones no gubernamentales. Por eso, autoridades locales anticipan efectos inmediatos en servicios esenciales.

Parte del financiamiento dejará de distribuirse esta misma semana. Mientras tanto, el resto será cancelado a partir de la próxima, según informaron medios estadounidenses. El ajuste llega sin margen de adaptación para las agencias locales.

Recorte CDC y programas afectados

La eliminación de fondos impacta áreas clave de la salud pública. Entre ellas, la contratación de personal especializado y la modernización de sistemas sanitarios. Asimismo, se verán afectados programas de gestión de epidemias y de protección a comunidades vulnerables.

Documentos oficiales revisados por medios nacionales detallan que varios proyectos quedarán inconclusos. De este modo, se interrumpen planes diseñados para responder a emergencias sanitarias y fortalecer la prevención.

Un portavoz del Departamento de Salud justificó la decisión. Según explicó, los fondos ya no reflejan las prioridades actuales de la agencia. Sin embargo, la explicación generó críticas debido a que el dinero contaba con aprobación legislativa previa.

Ajustes más amplios del Ejecutivo

El recorte CDC no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de ajustes presupuestarios comunicados por la Oficina de Gestión y Presupuesto del Ejecutivo. Por otra parte, estos cambios también incluyen la cancelación de 943 millones de dólares destinados al Departamento de Transporte.

Analistas advierten que los recortes podrían tener consecuencias a largo plazo. Finalmente, el debate sobre el impacto político y social de estas decisiones ya comienza a intensificarse en el Congreso y entre gobiernos estatales.