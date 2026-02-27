La revisión vehículos Ford en Estados Unidos alcanzará a 4.380.609 unidades tras detectarse un problema técnico en el módulo que controla la conexión con remolques. El defecto podría provocar que las luces de freno y los intermitentes no funcionen cuando haya un remolque conectado.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras publicó los documentos correspondientes. Además, detalló que el fallo afecta a modelos como F-250 SD, E-Transit, Expedition, Maverick, Ranger, F-150 y Lincoln Navigator.

El modelo más impactado es la camioneta F-150. De hecho, concentra 2.297.857 vehículos dentro de la revisión vehículos Ford anunciada.

Origen del problema técnico

Según la agencia federal, el Módulo Integrado del Remolque puede perder comunicación con el vehículo. Si esto ocurre mientras hay un remolque conectado, las luces de freno y giro podrían dejar de operar correctamente.

Este tipo de fallo aumenta el riesgo en carretera. Sin embargo, la compañía aseguró que no tiene registro de accidentes o lesiones relacionados con el defecto.

Solución y calendario

Ford indicó que corregirá el problema mediante una actualización de software. Además, espera realizar la intervención de forma remota a partir de mayo.

No obstante, los propietarios también podrán acudir a concesionarios oficiales para efectuar la reparación. De este modo, la revisión vehículos Ford busca resolver el inconveniente sin costo para los clientes.

Finalmente, la medida representa una de las mayores llamadas a revisión recientes en la industria automotriz estadounidense.