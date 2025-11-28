Buscar
Romeo Santos & Prince Royce – Estocolmo (Official Video)

Romeo Santos & Prince Royce – Estocolmo (Official Video)

Romeo Santos y Prince Royce se unen en Estocolmo, un tema que llega como un golpe suave al corazón. En el Romeo Santos Prince Royce Estocolmo video oficial cada escena transmite ese sentimiento profundo de amor, nostalgia y deseo de volver a empezar. La bachata se viste de modernidad: guitarras, ritmo y voces que se entrelazan con emoción. La canción suena a promesa cumplida para los fanáticos que soñaron por años con esta colaboración. Este estreno demuestra que la unión de dos reyes del género puede crear algo que suena clásico y nuevo al mismo tiempo.

El Especialito

El Especialito

