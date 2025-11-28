Buscar
El jugador del Chelsea, Cole Palmer. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Cole Palmer, una de las figuras más influyentes del Chelsea, estará de regreso este domingo y Cole Palmer disponible ante Arsenal es la noticia que más tranquiliza al club. El mediocampista inglés, que sufrió una inusual lesión en el dedo meñique tras golpearse contra una puerta en su casa, volverá a la convocatoria justo a tiempo para el duelo clave ante el líder de la Premier League.

Enzo Maresca lo confirmó en la previa del partido. “Palmer está disponible para jugar. Todo el mundo está contento, pero lo más importante es que él lo está porque necesita jugar”, dijo el técnico, quien considera al joven como pieza esencial del equipo.

El regreso de Cole Palmer disponible ante Arsenal llega después de perderse trece encuentros por una lesión en la ingle, a lo que luego se sumó el accidente doméstico que lo dejó fuera del duelo contra Burnley y Barcelona. A pesar de su ausencia, Maresca mantiene plena confianza en él. “Es probablemente nuestro mejor jugador. Tenemos que darle tiempo para asegurarnos de que esté al 100%. Ha sido fantástico en el pasado y no hay duda de que lo será en el futuro”.

Hasta ahora, Palmer solo ha podido disputar tres partidos de Premier League esta temporada, con un gol marcado, además de un encuentro en Champions en el que también vio puerta.

El Chelsea, segundo en la tabla, recibe al Arsenal con la intención de recortar los seis puntos que los separan. Tener a Cole Palmer disponible ante Arsenal supone un impulso para los ‘blues’ en un partido que podría cambiar el ritmo de la carrera por el título.

