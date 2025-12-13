Los tamales verdes caseros son una de las preparaciones más emblemáticas de la cocina mexicana. Su masa queda tierna, ligeramente esponjada y envuelta en hojas de maíz que perfuman todo el relleno. La salsa verde aporta un toque fresco, vibrante y ligeramente picante, mientras que el pollo se integra con una textura delicada que hace que cada bocado se sienta reconfortante y lleno de calidez casera. Son ideales para desayunos, celebraciones o cualquier ocasión que merezca un platillo auténtico y lleno de carácter.
Ingredientes (20–24 tamales)
Para la masa
- 4 tazas de harina de maíz para tamales
- 1 taza de manteca vegetal o manteca de cerdo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de sal
- 3–4 tazas de caldo de pollo tibio
- Hojas de maíz remojadas en agua caliente por 30 minutos
Para el relleno verde
- 500 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada
- 6 tomates verdes (tomatillos)
- 2 chiles serranos o jalapeños (ajusta al gusto)
- 1 diente de ajo
- ¼ cebolla blanca
- ½ taza de cilantro fresco
- 1 cucharadita de comino
- Sal al gusto
- 1 cucharada de aceite
Preparación
1. Prepara la salsa verde
- Hierve los tomatillos y los chiles hasta que suavicen.
- Licúalos con el ajo, la cebolla, el cilantro, el comino y un poco de sal.
- Calienta el aceite en una sartén y sofríe la salsa 5 minutos para intensificar el sabor.
- Agrega el pollo deshebrado, mezcla y cocina otros 5 minutos. Debe quedar jugoso pero no líquido.
2. Prepara la masa
- Bate la manteca hasta que esté esponjada.
- Mezcla la harina con la sal y el polvo de hornear.
- Agrega poco a poco el caldo de pollo y la manteca, amasando hasta obtener una masa suave y maleable.
- Sabrás que está lista cuando una bolita de masa flote en un vaso de agua.
3. Arma los tamales
- Coloca una hoja de maíz con el lado liso hacia arriba.
- Extiende una cucharada grande de masa en el centro.
- Añade una porción del relleno de pollo con salsa verde.
- Dobla los lados hacia el centro y luego cierra la parte inferior.
- Repite hasta terminar la masa y el relleno.
4. Cocina al vapor
- Acomoda los tamales en una vaporera con la parte abierta hacia arriba.
- Cocina a fuego medio durante 1 hora o hasta que la masa se desprenda fácilmente de la hoja.
Consejos
- Si quieres un sabor más herbal, agrega unas hojas de epazote a la vaporera.
- Para un toque más suave, mezcla mitad manteca y mitad mantequilla.
- Si los tamales quedan muy compactos, añade más caldo a la masa la próxima vez.
- Se pueden congelar y recalentar al vapor sin perder textura.
Los tamales verdes caseros tienen un aroma profundo, una masa delicada y un relleno lleno de brillo y frescura, perfectos para cualquier ocasión especial.