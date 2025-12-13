Menu
Tamales verdes caseros: suaves, aromáticos y llenos de sabor tradicional

© Marcos Castillo | Dreamstime.com

Los tamales verdes caseros son una de las preparaciones más emblemáticas de la cocina mexicana. Su masa queda tierna, ligeramente esponjada y envuelta en hojas de maíz que perfuman todo el relleno. La salsa verde aporta un toque fresco, vibrante y ligeramente picante, mientras que el pollo se integra con una textura delicada que hace que cada bocado se sienta reconfortante y lleno de calidez casera. Son ideales para desayunos, celebraciones o cualquier ocasión que merezca un platillo auténtico y lleno de carácter.

Ingredientes (20–24 tamales)

Para la masa

  • 4 tazas de harina de maíz para tamales
  • 1 taza de manteca vegetal o manteca de cerdo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de sal
  • 3–4 tazas de caldo de pollo tibio
  • Hojas de maíz remojadas en agua caliente por 30 minutos

Para el relleno verde

  • 500 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada
  • 6 tomates verdes (tomatillos)
  • 2 chiles serranos o jalapeños (ajusta al gusto)
  • 1 diente de ajo
  • ¼ cebolla blanca
  • ½ taza de cilantro fresco
  • 1 cucharadita de comino
  • Sal al gusto
  • 1 cucharada de aceite

Preparación

1. Prepara la salsa verde

  1. Hierve los tomatillos y los chiles hasta que suavicen.
  2. Licúalos con el ajo, la cebolla, el cilantro, el comino y un poco de sal.
  3. Calienta el aceite en una sartén y sofríe la salsa 5 minutos para intensificar el sabor.
  4. Agrega el pollo deshebrado, mezcla y cocina otros 5 minutos. Debe quedar jugoso pero no líquido.

2. Prepara la masa

  1. Bate la manteca hasta que esté esponjada.
  2. Mezcla la harina con la sal y el polvo de hornear.
  3. Agrega poco a poco el caldo de pollo y la manteca, amasando hasta obtener una masa suave y maleable.
  4. Sabrás que está lista cuando una bolita de masa flote en un vaso de agua.

3. Arma los tamales

  1. Coloca una hoja de maíz con el lado liso hacia arriba.
  2. Extiende una cucharada grande de masa en el centro.
  3. Añade una porción del relleno de pollo con salsa verde.
  4. Dobla los lados hacia el centro y luego cierra la parte inferior.
  5. Repite hasta terminar la masa y el relleno.

4. Cocina al vapor

  1. Acomoda los tamales en una vaporera con la parte abierta hacia arriba.
  2. Cocina a fuego medio durante 1 hora o hasta que la masa se desprenda fácilmente de la hoja.

Consejos

  • Si quieres un sabor más herbal, agrega unas hojas de epazote a la vaporera.
  • Para un toque más suave, mezcla mitad manteca y mitad mantequilla.
  • Si los tamales quedan muy compactos, añade más caldo a la masa la próxima vez.
  • Se pueden congelar y recalentar al vapor sin perder textura.

Los tamales verdes caseros tienen un aroma profundo, una masa delicada y un relleno lleno de brillo y frescura, perfectos para cualquier ocasión especial.

