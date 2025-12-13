El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este viernes a las fotografías vinculadas a la investigación sobre Jeffrey Epstein en las que aparece junto al financiero, y que fueron publicadas por el Congreso como parte de la divulgación de nuevos archivos del caso.

Consultado por la prensa en el Despacho Oval, Trump calificó las imágenes como “no gran cosa” y aseguró que “hay cientos de personas que tienen fotos con él”, al tiempo que reiteró que desconocía las actividades criminales de Epstein, fallecido en 2019 mientras estaba bajo custodia federal.

“Todo el mundo en Palm Beach conocía a este hombre”, afirmó el mandatario, en referencia a la ciudad de Florida donde se ubica su residencia de Mar-a-Lago.

Las imágenes difundidas

Las fotografías forman parte de un lote de 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. En varias de ellas aparece Trump posando junto a Epstein y a distintas mujeres, cuyos rostros fueron cubiertos para proteger su identidad.

Entre las imágenes destaca una en la que Trump conversa con una mujer mientras Epstein se encuentra a su lado, así como otra en la que el mandatario aparece sentado junto a otra joven.

El comité señaló que estas fotografías son solo un adelanto de más de 95.000 imágenes recientemente recibidas en el marco de la investigación legislativa sobre Epstein.

Otros nombres en el archivo

Además de Trump, el archivo fotográfico incluye imágenes de otras figuras públicas que tuvieron contacto social con Epstein, entre ellas el expresidente Bill Clinton, el magnate Bill Gates, el exasesor de Trump Steve Bannon y el expríncipe Andrés del Reino Unido, quien perdió sus títulos tras su vinculación con el caso.

Los demócratas subrayan que la publicación de las imágenes busca transparencia sobre el entorno social del financiero y su red de relaciones.

Reacción de la Casa Blanca

Antes de las declaraciones del presidente, la Casa Blanca respondió a la difusión del material por medio de una portavoz, quien acusó a los demócratas de intentar manipular la percepción pública.

“Los demócratas de la Cámara de Representantes están publicando de forma selectiva fotos cuidadosamente escogidas, con censuras arbitrarias, para construir una narrativa falsa”, afirmó la funcionaria.

Contexto legal

El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó una ley que ordena la publicación de todos los archivos relacionados con el caso Epstein que no estén clasificados, una medida respaldada por legisladores de ambos partidos tras años de reclamos de transparencia.

Jeffrey Epstein fue acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores con conexiones internacionales y murió en una cárcel de Nueva York en 2019, en un caso que continúa generando controversia política y judicial en Estados Unidos.