Tito El Bambino regresa con fuerza a la escena musical con La Gente del Patrón, un disco que, según explicó en entrevista con EFE, reúne “todos los elementos de la evolución musical” del reguetón sin perder la identidad que marcó los inicios del género. El artista puertorriqueño apuesta por una mezcla entre las raíces jamaiquinas y panameñas del movimiento urbano y los sonidos modernos que hoy dominan la radio.

Efraín David Fines Nevares, su nombre de pila, contó que la idea del álbum nació al ver que nuevas generaciones conectaban con sus éxitos de los años 2000 durante sus conciertos. Ese descubrimiento lo llevó a crear un proyecto que dialoga con el pasado sin renunciar a la actualidad.

Para lograrlo reunió a figuras históricas del género, como Chencho Corleone y Lito MC Cassidy, además de colaboraciones con Wisin, Jowell y Randy, Arcángel, Zion, Farruko y Ñengo Flow. El resultado es una celebración del reguetón clásico desde una perspectiva moderna.

Un disco para quienes nunca olvidan de dónde vienen

En La Gente del Patrón, Tito El Bambino presenta un retrato personal de su vida y su visión del éxito. Habla del barrio, de la fe y de la disciplina que le permitieron convertirse en una de las figuras más respetadas del género.

“La grandeza nace de la humildad. Este disco es para mi gente, para los que sueñan, luchan y nunca olvidan de dónde vienen”, expresó el artista, criado en Carolina, cuna histórica del reguetón.

Tito comenzó su carrera en los años 90 dentro de la escena ‘underground’, apareciendo en producciones de los legendarios DJs Negro, Stefano y Chiclín. Más tarde formó un dúo explosivo con Héctor El Father, con quien lanzó tres álbumes que se convirtieron en pilares del género.

Un legado que cruza generaciones

Después de separarse del dúo, Tito El Bambino consolidó una prolífica carrera como solista con éxitos que traspasaron fronteras, como Siente el boom, Sol, playa y arena, El amor, Llueve el amor y Caile.

Su influencia ha sido reconocida por la revista Billboard, que incluyó Siente el boom entre las 100 canciones más importantes de la historia del reguetón y lo posicionó como uno de los 100 mejores artistas latinos del siglo XXI.

Con casi 30 años de trayectoria, Tito asegura que el secreto no está en un solo éxito, sino en la constancia: “No es pegar una canción, sino transformarse para vivir de esto”.