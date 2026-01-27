El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que mantuvo una “muy buena llamada” con el alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, y que existe “mucho progreso” para reducir la tensión en la ciudad tras la muerte a tiros de un ciudadano durante un operativo de agentes federales de inmigración.

“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey. ¡Se están logrando mucho progreso!”, escribió Trump en un mensaje publicado en su red social Truth Social.

El mandatario informó además que su zar fronterizo, Tom Homan, se reunirá este martes con Frey para continuar las conversaciones. Homan será el único interlocutor de la Casa Blanca sobre el terreno, en sustitución del alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, una decisión interpretada como un intento de mejorar la coordinación con las autoridades locales.

Trump también confirmó que habló por teléfono con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, con quien dijo estar “en la misma sintonía”, pese a las frecuentes diferencias políticas entre ambos. Walz fue candidato demócrata a la vicepresidencia en las elecciones presidenciales de 2024, ganadas por Trump.

Los contactos se producen tras la muerte de Alex Pretti, quien falleció por disparos de agentes federales durante un operativo migratorio, el segundo incidente de este tipo en Mineápolis en menos de un mes. El pasado 7 de enero, Renée Good murió en circunstancias similares durante otra intervención de agentes de inmigración.

Según Walz, Trump se comprometió durante la llamada a evaluar una posible reducción del número de agentes federales desplegados en el estado y a mejorar la coordinación de los operativos, priorizando acciones contra migrantes indocumentados buscados por delitos violentos. El gobernador reiteró también la necesidad de que las muertes de Pretti y Good sean investigadas de forma imparcial.

El amplio operativo de redadas migratorias en Minnesota fue ordenado por Trump a principios de enero, en un contexto de acusaciones de la Casa Blanca contra el gobierno estatal por una presunta malversación de fondos federales destinados a guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

Tanto Frey como Walz han pedido en las últimas semanas mayor transparencia y coordinación en las acciones federales, mientras que la Administración Trump ha defendido la legalidad y necesidad de los operativos como parte de su política migratoria.